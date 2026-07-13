Ryse ещё может вернуться? Бывшие разработчики раскрыли, почему Microsoft так и не закрыла серию официально

Несмотря на многолетнее затишье вокруг Ryse, Microsoft никогда официально не отменяла продолжение серии. Об этом в интервью IGN рассказали бывшие сотрудники Crytek, пожелавшие сохранить анонимность. По их словам, после выхода Ryse: Son of Rome студия обсуждала развитие франшизы, однако дальнейшие проекты были лишь заморожены, а не закрыты окончательно.
Как утверждают разработчики, во время презентации Ryse представители Microsoft назвали её «самым целостным и хорошо продуманным питчем новой интеллектуальной собственности», который им доводилось видеть. Изначально франшиза рассматривалась как долгосрочная, однако планы изменились после релиза первой игры. Несмотря на высокое качество графики и статус стартового эксклюзива Xbox One, проект не оправдал ожиданий ни по оценкам критиков, ни по коммерческим показателям. Кроме того, значительную часть задуманного контента пришлось вырезать, чтобы успеть завершить разработку к запуску консоли.
По словам бывших сотрудников Crytek, сегодня главным препятствием для возвращения Ryse остаются вопросы владения интеллектуальной собственностью. Студия не захотела продавать права Microsoft, а компания, в свою очередь, не заинтересована финансировать развитие франшизы, которая ей не принадлежит. При этом сама Crytek также не стремится работать над проектами, права на которые находятся у других компаний.
В результате серия оказалась в своеобразном «подвешенном» состоянии: формально её никто не закрывал, но и реальных предпосылок для создания новой части сейчас нет. Тем не менее Ryse: Son of Rome за прошедшие годы обрела культовый статус среди части игроков, которые до сих пор считают её одной из самых недооценённых игр стартовой линейки Xbox One.
По классике.. ))
p.s. Ну может кода ни будь и ремейк выкатят 😘
На фиг эту шнягу. Где нанопасаны?