Ryse ещё может вернуться? Бывшие разработчики раскрыли, почему Microsoft так и не закрыла серию официально

Несмотря на многолетнее затишье вокруг Ryse, Microsoft никогда официально не отменяла продолжение серии. Об этом в интервью IGN рассказали бывшие сотрудники Crytek, пожелавшие сохранить анонимность. По их словам, после выхода Ryse: Son of Rome студия обсуждала развитие франшизы, однако дальнейшие проекты были лишь заморожены, а не закрыты окончательно.

Как утверждают разработчики, во время презентации Ryse представители Microsoft назвали её «самым целостным и хорошо продуманным питчем новой интеллектуальной собственности», который им доводилось видеть. Изначально франшиза рассматривалась как долгосрочная, однако планы изменились после релиза первой игры. Несмотря на высокое качество графики и статус стартового эксклюзива Xbox One, проект не оправдал ожиданий ни по оценкам критиков, ни по коммерческим показателям. Кроме того, значительную часть задуманного контента пришлось вырезать, чтобы успеть завершить разработку к запуску консоли.

По словам бывших сотрудников Crytek, сегодня главным препятствием для возвращения Ryse остаются вопросы владения интеллектуальной собственностью. Студия не захотела продавать права Microsoft, а компания, в свою очередь, не заинтересована финансировать развитие франшизы, которая ей не принадлежит. При этом сама Crytek также не стремится работать над проектами, права на которые находятся у других компаний.

В результате серия оказалась в своеобразном «подвешенном» состоянии: формально её никто не закрывал, но и реальных предпосылок для создания новой части сейчас нет. Тем не менее Ryse: Son of Rome за прошедшие годы обрела культовый статус среди части игроков, которые до сих пор считают её одной из самых недооценённых игр стартовой линейки Xbox One.