Ryse: Son of Rome планировалась как аналог Assassin's Creed для Xbox

Crytek изначально задумывала Ryse: Son of Rome как начало масштабной франшизы, которая могла стать для Xbox тем же, чем Assassin’s Creed стала для Ubisoft. Однако из-за слабых продаж и смешанной реакции на игру эти планы так и не были реализованы.

По словам бывшего главы Crytek Джевата Йерли, студия планировала отказаться от Древнего Рима после первой части и перенести действие в другие исторические эпохи. Каждая новая игра рассказывала бы отдельную историю в новом времени, сохраняя общую концепцию серии — практически по той же модели, которую использует Assassin’s Creed.

Несмотря на впечатляющую графику, ставшую одной из главных демонстраций возможностей Xbox One на старте поколения, Ryse получила неоднозначные оценки. Игру критиковали за однообразный геймплей, короткую кампанию и чрезмерную линейность. Продажи также не оправдали ожиданий Crytek.

В результате разработка сиквела была отменена, а амбициозные планы по созданию серии, охватывающей разные эпохи мировой истории, остались лишь на стадии концепции. Ryse: Son of Rome так и не получила продолжения и до сих пор остаётся единственной игрой франшизы.