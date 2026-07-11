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Ryse: Son of Rome 21.11.2013
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8 1 973 оценки

Ryse: Son of Rome планировалась как аналог Assassin's Creed для Xbox

monk70 monk70

Crytek изначально задумывала Ryse: Son of Rome как начало масштабной франшизы, которая могла стать для Xbox тем же, чем Assassin’s Creed стала для Ubisoft. Однако из-за слабых продаж и смешанной реакции на игру эти планы так и не были реализованы.

По словам бывшего главы Crytek Джевата Йерли, студия планировала отказаться от Древнего Рима после первой части и перенести действие в другие исторические эпохи. Каждая новая игра рассказывала бы отдельную историю в новом времени, сохраняя общую концепцию серии — практически по той же модели, которую использует Assassin’s Creed.

Несмотря на впечатляющую графику, ставшую одной из главных демонстраций возможностей Xbox One на старте поколения, Ryse получила неоднозначные оценки. Игру критиковали за однообразный геймплей, короткую кампанию и чрезмерную линейность. Продажи также не оправдали ожиданий Crytek.

В результате разработка сиквела была отменена, а амбициозные планы по созданию серии, охватывающей разные эпохи мировой истории, остались лишь на стадии концепции. Ryse: Son of Rome так и не получила продолжения и до сих пор остаётся единственной игрой франшизы.

Индустрия 3
12
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
physx0

графика норм а вот игра ооочень унылая

5
Игорь Железной

Ничего лучше по-древнему Риму, так до сих пор и не сделали.

3
CRAZY rock GAME

Это уже новость притянута за уши, она была сделана в альтернативы God of War

3
ОгурчикЮрец

Сам взял её на скидке в Steam.

Да, возможно, игра средняя. Но озвучка, атмосфера и весь этот римский пафос — просто великолепны. Обожаю римскую тематику.

В общем, для меня это уверенные 7+ из 10.

1
Пользователь ВКонтакте

жаль, что игра короткая // Илья Афанасьев

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