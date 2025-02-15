Ryse: Son of Rome появилась в Xbox Cloud Gaming спустя более 11 лет после релиза

Являясь технологической витриной для Xbox One в 2013 году, Ryse: Son of Rome - одна из тех игр, которую отвергла пресса, но полюбили геймеры, о чем свидетельствует расхождение среднего балла на Metacritic и в рейтинге Steam. В целом, фанатам она понравилась, и сейчас игра снова на слуху благодаря Xbox Cloud Gaming.

Как известно, Ryse: Son of Rome уже давно доступна в сервисах Xbox Game Pass и PC Game Pass, но только сейчас она стала совместима с Xbox Cloud Gaming. То есть теперь все подписчики Xbox Game Pass Ultimate могут наслаждаться стримингом игры.

К сожалению, Crytek вряд ли будет работать над сиквелом, учитывая, что на днях студия начала сокращать сотрудников и приостановила разработку Crysis 4. По слухам, еще в 2014 году работа над сиквелом была свернута после разногласий между Microsoft и Crytek. Однако в 2023 году студия рассказала о поиске новых разработчиков, а также упомянула и Ryse: Son of Rome. Впрочем, точно не известно, было ли это связано с какой-то конкретной целью...