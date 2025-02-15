Ryse: Son of Rome появилась в Xbox Cloud Gaming спустя более 11 лет после релиза

Являясь технологической витриной для Xbox One в 2013 году, Ryse: Son of Rome - одна из тех игр, которую отвергла пресса, но полюбили геймеры, о чем свидетельствует расхождение среднего балла на Metacritic и в рейтинге Steam. В целом, фанатам она понравилась, и сейчас игра снова на слуху благодаря Xbox Cloud Gaming.
Как известно, Ryse: Son of Rome уже давно доступна в сервисах Xbox Game Pass и PC Game Pass, но только сейчас она стала совместима с Xbox Cloud Gaming. То есть теперь все подписчики Xbox Game Pass Ultimate могут наслаждаться стримингом игры.
К сожалению, Crytek вряд ли будет работать над сиквелом, учитывая, что на днях студия начала сокращать сотрудников и приостановила разработку Crysis 4. По слухам, еще в 2014 году работа над сиквелом была свернута после разногласий между Microsoft и Crytek. Однако в 2023 году студия рассказала о поиске новых разработчиков, а также упомянула и Ryse: Son of Rome. Впрочем, точно не известно, было ли это связано с какой-то конкретной целью...
Кинематографичная игра, проходил несколько раз. По-моему, недооценённая вещь, эх :))
переоцененая. геймплей унылый. по началу бодро. но потом однообразие и уныние. так и не осилил её. в лесу дропнул.
Потенциал у игры был хороший, но не раскрыли по настоящему.Слишком скоротечная получилась игра.
с одной стороны коротко, с другой - классное кинцо которым можно насладится без лишней затянутости
слабак
вот такие должны быть обзоры, честные и без приукрашивания, а то пришли к оценкам 5 из 10 для самых плохих и большинство беззубые оценки 9/10 - 10/10
Хорошая игра. Графика для своего времени была на уровне.
Она и сейчас на уровне особенно в 4К
и не говори. Помню как в своё время пускал слюни на графон Hellblade: Senua’s Sacrifice. А в январе повторно перепрошел Ryse: Son of Rome и в день окончания игры сразу запустил Senua, и чет большой разницы по графону не ощутил)
Да, но вторая хеллблядина всё же сильно скаконула в графоне, жаль как игра полный мусор
Графика 11-ти летней давности может дать фору современным играм
Я как раз купил лицензию на пользование😁
крутая игруха!
На мой взгляд, игра чисто на один раз для любителей римской тематики. Остальным лучше пройти мимо.
Нормальная игра. Не знаю, что там кому не нравится, в своё время прошёл с удовольствием.
И возможно пройду ещё раз, т.к. в ближайшие пару месяцев (до выхода ластухи 2) играть вообще не во что.
классная игра. с удовольствием бы прошел еще раз но почему-то на 6800хт жуткие фризы
Картинка у игры красивая, спору нет. А вот боевая система разнообразием не блещет и к середине игры скатывается в кинцо с одинаковыми QTE.
Десятикратно переваренный кал. Кому нужен вообще? Разве что калоедам знатным
Всяко лучше современных сониэкзов