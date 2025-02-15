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Ryse: Son of Rome 21.11.2013
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8 1 835 оценок

Ryse: Son of Rome появилась в Xbox Cloud Gaming спустя более 11 лет после релиза

Gruz_
Новости

Являясь технологической витриной для Xbox One в 2013 году, Ryse: Son of Rome - одна из тех игр, которую отвергла пресса, но полюбили геймеры, о чем свидетельствует расхождение среднего балла на Metacritic и в рейтинге Steam. В целом, фанатам она понравилась, и сейчас игра снова на слуху благодаря Xbox Cloud Gaming.

Как известно, Ryse: Son of Rome уже давно доступна в сервисах Xbox Game Pass и PC Game Pass, но только сейчас она стала совместима с Xbox Cloud Gaming. То есть теперь все подписчики Xbox Game Pass Ultimate могут наслаждаться стримингом игры.

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21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
romanmurashov

Кинематографичная игра, проходил несколько раз. По-моему, недооценённая вещь, эх :))

20
OPen man

переоцененая. геймплей унылый. по началу бодро. но потом однообразие и уныние. так и не осилил её. в лесу дропнул.

-23
prince0

Потенциал у игры был хороший, но не раскрыли по настоящему.Слишком скоротечная получилась игра.

2
Animario prince0

с одной стороны коротко, с другой - классное кинцо которым можно насладится без лишней затянутости

4
MournfulHerod OPen man

слабак

-1
Rolento OPen man

вот такие должны быть обзоры, честные и без приукрашивания, а то пришли к оценкам 5 из 10 для самых плохих и большинство беззубые оценки 9/10 - 10/10

0
PhantomNorgrim

Хорошая игра. Графика для своего времени была на уровне.

9
Punisher1

Она и сейчас на уровне особенно в 4К

7
Animario Punisher1

и не говори. Помню как в своё время пускал слюни на графон Hellblade: Senua’s Sacrifice. А в январе повторно перепрошел Ryse: Son of Rome и в день окончания игры сразу запустил Senua, и чет большой разницы по графону не ощутил)

-1
Кирилл Холмогоров Animario

Да, но вторая хеллблядина всё же сильно скаконула в графоне, жаль как игра полный мусор

-1
Pop Egor90

Графика 11-ти летней давности может дать фору современным играм

1
666ANUBIS666

Я как раз купил лицензию на пользование😁

0
MournfulHerod

крутая игруха!

0
Kreliann

На мой взгляд, игра чисто на один раз для любителей римской тематики. Остальным лучше пройти мимо.

0
tesla707

Нормальная игра. Не знаю, что там кому не нравится, в своё время прошёл с удовольствием.
И возможно пройду ещё раз, т.к. в ближайшие пару месяцев (до выхода ластухи 2) играть вообще не во что.

0
KPAHbl4

классная игра. с удовольствием бы прошел еще раз но почему-то на 6800хт жуткие фризы

0
JustMike

Картинка у игры красивая, спору нет. А вот боевая система разнообразием не блещет и к середине игры скатывается в кинцо с одинаковыми QTE.

0
Kentarou

Десятикратно переваренный кал. Кому нужен вообще? Разве что калоедам знатным

-7
Кирилл Холмогоров

Всяко лучше современных сониэкзов

0