Ryse: Sons of Rome потеряла две трети контента перед релизом - разработчики раскрыли, какой могла быть игра

Создатели Ryse: Sons of Rome рассказали, что финальная версия игры была лишь небольшой частью первоначального замысла. Чтобы успеть выпустить проект вместе с запуском Xbox One, команда Crytek была вынуждена удалить около двух третей запланированного контента.

Согласно новым подробностям, релизная версия Ryse проходилась примерно за шесть часов, однако изначально разработчики планировали гораздо более масштабную игру. Несмотря на жёсткие сроки и серьёзные переработки, команда считала проект фундаментом для будущей франшизы.

В числе вырезанных или отложенных идей были управление транспортом, PvP-мультиплеер и более глубокая механика сражений. Например, в одной из сцен с римским строем «черепаха» игроки должны были не просто защищаться от атак, а свободно выходить из формации и вступать в бой самостоятельно.

Команда также хотела продолжить сюжетную линию с персонажами Акилой и Аэстасом, раскрыв их связь с богами и исследуя разные мифологии в будущих играх.

Несмотря на амбиции разработчиков, продолжение Ryse так и не появилось. Однако Microsoft ранее заявляла, что серия не была официально отменена — работа над ней просто остановилась.