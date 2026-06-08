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Ryse: Son of Rome 21.11.2013
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8 1 964 оценки

Слух: Crytek работает над ремастером Ryse: Son of Rome

AceTheKing AceTheKing

В сети появился слух о возможном возвращении экшена Ryse: Son of Rome. По данным инсайдера, студия Crytek работает над ремастером игры, которая изначально вышла на старте консоли Xbox One.

Daimler_KKnD утверждает, что речь идёт не о полноценном ремейке, а об обновлённой версии оригинальной Ryse: Son of Rome на собственном движке Crytek. По его словам, сведения получены от источников в игровой индустрии.

На данный момент ни Xbox, ни Crytek официально не подтверждали существование проекта.

Слухи
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19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
K_K_K_777

зочем? как вы заипли прошлогодними калами

17
Anglerfish

А ему нужен ремастер? Играл в последний раз лет 5 назад, но она и тогда выглядела просто шикарно. Если только как переиздание для консолей нового поколения.

13
Dzuybachyk S

Я бы с удовольствием прошел её еще раз с новой графикой

6
Nur fi Alzalam

Этой игре не нужен ремастер, она и так неплохо выглядит

4
QueasyRush

они же сказали не стали делать 4 крайзис, а взялись за ремейк первого с пас трейсингом, видимо майки много денег предложили за ремастер son of rome

3
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