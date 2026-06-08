Слух: Crytek работает над ремастером Ryse: Son of Rome

В сети появился слух о возможном возвращении экшена Ryse: Son of Rome. По данным инсайдера, студия Crytek работает над ремастером игры, которая изначально вышла на старте консоли Xbox One.

Daimler_KKnD утверждает, что речь идёт не о полноценном ремейке, а об обновлённой версии оригинальной Ryse: Son of Rome на собственном движке Crytek. По его словам, сведения получены от источников в игровой индустрии.

На данный момент ни Xbox, ни Crytek официально не подтверждали существование проекта.