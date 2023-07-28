Авторы Slender: The Arrival анонсировали хоррор S: Lost Chapters

Авторы Slender: The Arrival из Blue Isle Studios анонсировали S: Lost Chapters, новую игру в жанре хоррор для ПК (Steam). Дата выхода не была объявлена.
Приготовьтесь к совершенно новому типу хорроров, ведь вас снова влекут истории, которые когда-то захватывали души миллионов людей. Переплетая нити прошлого и настоящего, вы встретите как знакомых персонажей, так и новые загадки, которые заставят вас усомниться в самой реальности.
S: Lost Chapters - наш самый амбициозный и насыщенный хоррор-проект на сегодняшний день.
Ключевые особенности:
- Ужасы нового типа - приготовьтесь к совершенно новым ощущениям, когда границы между ужасом и реальностью начинают стираться. Приготовьтесь к тревожным встречам, которые бросят вызов вашему восприятию и заставят вас усомниться в самой природе игрового мира.
- Звуковые и световые механики - Оцените передовой геймплей, в котором звук и свет используются для создания по-настоящему захватывающей атмосферы. Используйте эти механизмы в своих интересах, но будьте осторожны, ведь ваши противники могут делать то же самое, превращая каждую встречу в нервное испытание мастерства, времени и интуиции.
- Новые и старые истории: Intertwined - Увлекательное повествование, в котором события прошлого сливаются с загадками настоящего, создает паутину взаимосвязанных историй, которая увлечет вас от начала и до конца. Раскройте секреты в знакомых локациях и откройте для себя новые тайны в совершенно новых местах.
- Новые механики выживания - Приготовьтесь к повышенному уровню погружения в коварный мир. Используйте новые механики выживания, которые выходят за рамки простого прятания и уклонения, требуя от вас стратегического мышления и умения принимать решения. Ресурсы, запасы и новые инструменты помогут вам адаптироваться к меняющимся угрозам и сделать сложный выбор, который определит вашу судьбу.
- Он не один, и вы тоже - в этом непрекращающемся кошмаре вам предстоит столкнуться не только с легендарными противниками, с которыми вы уже сталкивались, но и с новым составом ужасающих существ. Кто или что еще есть на свете?