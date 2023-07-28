Авторы Slender: The Arrival анонсировали хоррор S: Lost Chapters ©

Авторы Slender: The Arrival из Blue Isle Studios анонсировали S: Lost Chapters, новую игру в жанре хоррор для ПК (Steam). Дата выхода не была объявлена.

Приготовьтесь к совершенно новому типу хорроров, ведь вас снова влекут истории, которые когда-то захватывали души миллионов людей. Переплетая нити прошлого и настоящего, вы встретите как знакомых персонажей, так и новые загадки, которые заставят вас усомниться в самой реальности.

S: Lost Chapters - наш самый амбициозный и насыщенный хоррор-проект на сегодняшний день.

Ключевые особенности: