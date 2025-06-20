s.p.l.i.t: Новый техно-хоррор от автора Buckshot Roulette выходит уже в июле

Если вы думали, что Buckshot Roulette была достаточно мрачной, готовьтесь: разработчик Майк Клубника возвращается с новой игрой — s.p.l.i.t. Это психологический хоррор о хакерах, где страх и паранойя проникают в каждый байт данных. И ждать осталось недолго — релиз состоится уже 24 июля на Windows, SteamOS и Linux.

В s.p.l.i.t вы играете за хакера в антиутопическом мире, который вместе с группой таких же техно-диверсантов пытается взломать неэтичную мегаструктуру. Здесь не будет простого «нажми кнопку» — вместо этого вы вводите команды вручную, решаете хакерские головоломки и ведёте переписку с NPC в стиле олдскульного IRC-чата. Всё это — под гнетущий индустриальный саундтрек.

Игра не шокирует вас русской рулеткой, как предыдущая работа Клубники, но пугает по-другому — через атмосферу, неизвестность и тревожное ощущение, что вы всё время наблюдаетесь.

s.p.l.i.t уже интригует своими тизерами и обещанием, что независимо от исхода, «ваша история не будет рассказана в течение десятилетий». Намекает ли это на трагический финал или слом реальности — узнаем совсем скоро.