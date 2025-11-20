Хоррор о побеге курицы с мясокомбината Saborus вышел в релиз

Состоялся полноценный выход приключенческого хоррора Saborus, разработкой которого занималась студия High Room Studio при поддержке издателя QUByte Interactive.

Сюжет игры повествует об отважной курице, которая пытается спастись с автоматизированной скотобойни. Главная особенность геймплея заключается в полной беззащитности протагониста. У героя нет оружия или сверхъестественных способностей, поэтому для выживания необходимо полагаться на скрытность, быстрый бег и решение головоломок. Игрокам предстоит избегать встреч с жестокими работниками фабрики и мутировавшими животными, а также взаимодействовать с окружением, используя лишь клюв и инстинкты.

Разработчики черпали вдохновение в таких классических сериях, как Resident Evil и Oddworld: Abe's Oddysee, стремясь создать густую и мрачную атмосферу. Авторы отмечают, что игра затрагивает чувствительные темы, связанные с мясной промышленностью, но подчеркивают, что история является художественным вымыслом и не призывает к насилию.