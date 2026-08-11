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Sacred 2: Fallen Angel 09.10.2008
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.7 1 738 оценок

Ремастер Sacred 2 добрался до Nintendo Switch

monk70 monk70

Sacred 2 Remaster, разработанный Jumpgate AB и SparklingBit по лицензии THQ Nordic, стал доступен на Nintendo Switch, присоединяясь к ранее выпущенным версиям для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Вернитесь в одну из самых любимых экшен-RPG своего поколения с окончательным изданием Sacred 2. Все дополнения и обновления оригинальной игры были полностью интегрированы в комплексный ремастер, включающий улучшенные текстуры, улучшенное освещение, увеличенную дальность обзора, модернизированный пользовательский интерфейс, более плавную и отзывчивую боевую систему, а также многочисленные исправления и улучшения стабильности, внесённые сообществом.

Возвращаетесь ли вы в Анкарию после многолетнего отсутствия или отправляетесь в своё первое приключение, Sacred 2 Remaster предлагает лучший способ познакомиться с этой классической фэнтезийной RPG на современных платформах.

Консоли 8 Релизы 2 Трейлеры 3
15
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Syntrax

И где он? Не могу найти ... Или надо какой-то регион брать? P.s. заказал попутно физ. Копию

P.s.s. появился, padла

1
Melodic Osrik

добрался с тонной багов как и стим версия?