Ремастер Sacred 2 добрался до Nintendo Switch

Sacred 2 Remaster, разработанный Jumpgate AB и SparklingBit по лицензии THQ Nordic, стал доступен на Nintendo Switch, присоединяясь к ранее выпущенным версиям для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Вернитесь в одну из самых любимых экшен-RPG своего поколения с окончательным изданием Sacred 2. Все дополнения и обновления оригинальной игры были полностью интегрированы в комплексный ремастер, включающий улучшенные текстуры, улучшенное освещение, увеличенную дальность обзора, модернизированный пользовательский интерфейс, более плавную и отзывчивую боевую систему, а также многочисленные исправления и улучшения стабильности, внесённые сообществом.

Возвращаетесь ли вы в Анкарию после многолетнего отсутствия или отправляетесь в своё первое приключение, Sacred 2 Remaster предлагает лучший способ познакомиться с этой классической фэнтезийной RPG на современных платформах.