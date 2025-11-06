Ремастер Sacred 2 - только начало: разработчик намекает на полное возвращение серии экшен-RPG

Выход Sacred 2 Remastered на ПК, PS5 и Xbox Series состоится уже на следующей неделе. Это игра, которую некоторые осмелятся назвать культовой классикой экшен-RPG.

Возможно, вы помните оригинальный релиз, который в своё время был принят довольно тепло. В нём был двухсторонний сюжет, позволяющий выбирать между кампаниями за добро и зло, и достойный список играбельных персонажей.

Но этот грядущий ремастер, по всей видимости, «только начало». В новом видео, дающем некоторое представление о том, как появился этот проект, соавтор Sacred Франц Страдал намекает на новое будущее серии.

Sacred вернулась, но это не конец — это только начало. У нас ещё так много планов на будущее Анкарии, и ещё так много историй, которые нужно рассказать — и мы их расскажем. Так что следите за новостями и ждите продолжения.