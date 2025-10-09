ЧАТ ИГРЫ
Sacred 2: Fallen Angel 09.10.2008
Экшен, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.7 1 649 оценок

Sacred 2: Fallen Angel Remaster возвращает классику - релиз состоится 11 ноября

butcher69 butcher69

Легендарная ролевая игра Sacred 2: Fallen Angel возвращается в обновлённом виде. THQ Nordic совместно со студиями SparklingBit и Funatics объявили, что ремастер выйдет 11 ноября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. На ПК игра будет стоить 19,99 $ и предложит многопользовательский режим, а консольные версии обойдутся в 29,99 $ и будут предназначены только для одиночного прохождения.

Возвращение легенды: Sacred 2 Remaster выйдет в 2025 году

Игроков вновь ждёт Анкария — мир, баланс которого рушится из-за загадочной энергии T-Energy. Она когда-то стала источником процветания, но теперь принесла войну и хаос. На арену выходят шесть героев со своими историями, способностями и путями, которые пересекаются в огромном открытом мире, полном секретов и сражений.

Ремастер Sacred 2 полностью переработан: улучшенные текстуры, освещение, дальность прорисовки и современный интерфейс делают путешествие по Анкарии ещё более захватывающим. Разработчики добавили полную поддержку контроллеров, исправили десятки ошибок, предложили более отзывчивую боевую систему и включили все выпущенные ранее дополнения.

Sacred 2: Fallen Angel Remaster — это шанс вновь ощутить дух классических RPG, где судьба мира зависит от ваших решений. Независимо от того, возвращаетесь ли вы в Анкарию спустя годы или открываете её впервые, вас ждёт обновлённое приключение, полное магии, опасностей и героизма.

Комментарии:  20
Samson48

Лучше бы первую ремастнули, она была намного популярнее, не понятна логика.

5
Рикочико

Физику груди Серафимам сделают?

4
Vordulak06

Будет серафима-негр с полоской грудью и накаченными руками

2
Рикочико Vordulak06

Ну может хотя бы физику «сюрприза» сделают?(

2
QD19

Ничего толком не поменяли, просто решили перепродать древность за 20 баксов. Ну и конечно же убрали русский язык.

2
Vordulak06

И уберут PhysX

Truthful Zaman

Насколько помню, игру у нас Акелла издавала, так что там в правах дело, скорее всего. У оригинальных Сакредов в Стиме тоже нет русского.

-zotik-

Вроде круто, но вроде и надежды мало на что то нормальное

1
ОгурчикЮрец

Конечно ни чего нормального, это же ремастер, просто чу чуть текстурки подтянули.

1
-zotik- ОгурчикЮрец

Да в идеале много ли надо? Главное что бы под современное запускало

1
KARATTEL

Только об упоминании сери, сразу хочется прыгать от радости!! если еще первую переделают будет улет космических маштабов.

1
Punisher1

Походу бесплатного апгрейда как в случае с red faction guerilla ждать не стоит у кого был оригинал да даже платного как с недавним dow тоже.

ОгурчикЮрец

Вот если бы ремейк, то другое дело, а то текстурки подтянули и типа ошибки исправили. Помню не давно была старенькая игра и так же сделали ремастер, ну ошибки остались как с оригинала + еще новые добавились, ну может у этих лучше получится.

А игра классная в свое время была, ну и сейчас думаю не плохая будет.

Laver1

стронхолд вроде так ремастернули

1
Agentdead

Дичайшая гриндилка, весь геймплей зачищать орды монстров часами чтобы апнуть 1 уровень. Очень слабая система прокачки, по сути только 10 навыков выбрать и качать плюсиками, очень глубоко. Сам мир классный, есть хорошие квесты, но 70проц мусор.

2
Алексий Бяконт

В 2008 году игра была совсем не классной, скорее недоделанной и однообразной геймплейно. Бюджет был фактически AA-проекта, который и обанкротил быстро студию.

1
Fronyx

Выйдет через стим :D вы хоть после нейронок чуток текс правили бы )

Deep Sea

Зачем ? оригинал и так не плох, хз, но игра топ !
Если уж решили делать ремастер, надо включать тогда и дополнение Ice & Blood.

Punisher1

Ты читать умеешь нет ? Там написано вкл все длс и патчи от фанатов.