Sacred 2: Fallen Angel Remaster возвращает классику - релиз состоится 11 ноября

Легендарная ролевая игра Sacred 2: Fallen Angel возвращается в обновлённом виде. THQ Nordic совместно со студиями SparklingBit и Funatics объявили, что ремастер выйдет 11 ноября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. На ПК игра будет стоить 19,99 $ и предложит многопользовательский режим, а консольные версии обойдутся в 29,99 $ и будут предназначены только для одиночного прохождения.

Игроков вновь ждёт Анкария — мир, баланс которого рушится из-за загадочной энергии T-Energy. Она когда-то стала источником процветания, но теперь принесла войну и хаос. На арену выходят шесть героев со своими историями, способностями и путями, которые пересекаются в огромном открытом мире, полном секретов и сражений.

Ремастер Sacred 2 полностью переработан: улучшенные текстуры, освещение, дальность прорисовки и современный интерфейс делают путешествие по Анкарии ещё более захватывающим. Разработчики добавили полную поддержку контроллеров, исправили десятки ошибок, предложили более отзывчивую боевую систему и включили все выпущенные ранее дополнения.

Sacred 2: Fallen Angel Remaster — это шанс вновь ощутить дух классических RPG, где судьба мира зависит от ваших решений. Независимо от того, возвращаетесь ли вы в Анкарию спустя годы или открываете её впервые, вас ждёт обновлённое приключение, полное магии, опасностей и героизма.