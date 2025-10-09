Sacred 2: Fallen Angel Remaster возвращает классику - релиз состоится 11 ноября

Легендарная ролевая игра Sacred 2: Fallen Angel возвращается в обновлённом виде. THQ Nordic совместно со студиями SparklingBit и Funatics объявили, что ремастер выйдет 11 ноября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. На ПК игра будет стоить 19,99 $ и предложит многопользовательский режим, а консольные версии обойдутся в 29,99 $ и будут предназначены только для одиночного прохождения.
Игроков вновь ждёт Анкария — мир, баланс которого рушится из-за загадочной энергии T-Energy. Она когда-то стала источником процветания, но теперь принесла войну и хаос. На арену выходят шесть героев со своими историями, способностями и путями, которые пересекаются в огромном открытом мире, полном секретов и сражений.
Ремастер Sacred 2 полностью переработан: улучшенные текстуры, освещение, дальность прорисовки и современный интерфейс делают путешествие по Анкарии ещё более захватывающим. Разработчики добавили полную поддержку контроллеров, исправили десятки ошибок, предложили более отзывчивую боевую систему и включили все выпущенные ранее дополнения.
Sacred 2: Fallen Angel Remaster — это шанс вновь ощутить дух классических RPG, где судьба мира зависит от ваших решений. Независимо от того, возвращаетесь ли вы в Анкарию спустя годы или открываете её впервые, вас ждёт обновлённое приключение, полное магии, опасностей и героизма.
Лучше бы первую ремастнули, она была намного популярнее, не понятна логика.
Физику груди Серафимам сделают?
Будет серафима-негр с полоской грудью и накаченными руками
Ну может хотя бы физику «сюрприза» сделают?(
Ничего толком не поменяли, просто решили перепродать древность за 20 баксов. Ну и конечно же убрали русский язык.
И уберут PhysX
Насколько помню, игру у нас Акелла издавала, так что там в правах дело, скорее всего. У оригинальных Сакредов в Стиме тоже нет русского.
Вроде круто, но вроде и надежды мало на что то нормальное
Конечно ни чего нормального, это же ремастер, просто чу чуть текстурки подтянули.
Да в идеале много ли надо? Главное что бы под современное запускало
Только об упоминании сери, сразу хочется прыгать от радости!! если еще первую переделают будет улет космических маштабов.
Походу бесплатного апгрейда как в случае с red faction guerilla ждать не стоит у кого был оригинал да даже платного как с недавним dow тоже.
Вот если бы ремейк, то другое дело, а то текстурки подтянули и типа ошибки исправили. Помню не давно была старенькая игра и так же сделали ремастер, ну ошибки остались как с оригинала + еще новые добавились, ну может у этих лучше получится.
А игра классная в свое время была, ну и сейчас думаю не плохая будет.
стронхолд вроде так ремастернули
Дичайшая гриндилка, весь геймплей зачищать орды монстров часами чтобы апнуть 1 уровень. Очень слабая система прокачки, по сути только 10 навыков выбрать и качать плюсиками, очень глубоко. Сам мир классный, есть хорошие квесты, но 70проц мусор.
В 2008 году игра была совсем не классной, скорее недоделанной и однообразной геймплейно. Бюджет был фактически AA-проекта, который и обанкротил быстро студию.
Выйдет через стим :D вы хоть после нейронок чуток текс правили бы )
Зачем ? оригинал и так не плох, хз, но игра топ !
Если уж решили делать ремастер, надо включать тогда и дополнение Ice & Blood.
Ты читать умеешь нет ? Там написано вкл все длс и патчи от фанатов.