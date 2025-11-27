Sacred 2 Remaster получил крупное обновление: разработчики исправили баги и улучшили стабильность

Ремастер культовой RPG Sacred 2 наконец-то получил масштабный патч, устраняющий ключевые проблемы, которые преследовали игру с момента релиза. Разработчики сообщили, что обновление уже доступно всем игрокам и включает целый комплекс исправлений, направленных на улучшение стабильности и общего качества проекта.

Одним из главных направлений работы стало устранение ошибок в устаревшем коде оригинальной игры — именно он стал причиной множества сбоев и задержек в выпуске обновления. Патч исправляет критические проблемы, приводившие к падению производительности, зависаниям и вылетам. Улучшены анимации персонажей, визуальные эффекты и система освещения, что делает игровой процесс более плавным и приятным.

Отдельное внимание уделено звуку: команда исправила баги, влияющие на работу озвучки и звуковых эффектов. Улучшены отклик мыши, скорость загрузки и возобновления игры после паузы, а также обновлено отображение текста, что положительно скажется на удобстве интерфейса.

Разработчики отметили, что активно прислушивались к отзывам сообщества и благодарят игроков за терпение. Они также пообещали продолжить улучшать ремастер и выпускать новые патчи.

Напомним, что после релиза Sacred 2 Remaster подвергся критике из-за слабых визуальных изменений, низкой производительности и обилия технических проблем. Новое обновление — важный шаг к тому, чтобы вернуть игре уважение фанатов классики.