Вышел ремастер Sacred 2: Fallen Angel

THQ Nordic и SparklingBit выпустили на ПК и консолях переиздание культовой фэнтезийной ролевой игры Sacred 2: Fallen Angel. В российском Steam до 18 ноября за RPG просят 774 рубля — после этого стоимость вырастет до 860 рублей. Пополнить кошелек можно на VK Play.

Ремастер Sacred 2 предлагает игрокам улучшенные бои, современный интерфейс, текстуры высокого разрешения и полную поддержку контроллеров. Также авторы при помощи фанатов устранили ряд старых багов.

Примечательно, что ПК-версия ремастера Sacred 2: Fallen Angel получила поддержку сетевой игры, в то время как на консолях представлен только одиночный режим. По какой причине обделили владельцев PlayStation и Xbox, неизвестно.

Действие Sacred 2 разворачивается в мире Анкарии, где магическая энергия Т-энергия вышла из-под контроля и начала разрушать баланс сил. Игрок выбирает одного из шести героев — от светлого Серафима до мрачного Инквизитора — и решает, пойдет ли по пути Света или Тьмы.

Переиздание Sacred 2: Fallen Angel вышло на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Обновленную версию RPG выпустили без перевода на русский язык. Более того, авторы пока не планируют добавлять поддержку дополнительных языков.