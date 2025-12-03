Анонсирована 16-битная RPG Sacred: Last Pixel of Ancaria со сражениями верхом и черным юмором

Издательство THQ Nordic совместно со студией SparklingBit официально представили новый проект в культовой вселенной. Игра получила название Sacred: Last Pixel of Ancaria и представляет собой ролевое приключение, выполненное в классической 16-битной стилистике. Авторы позиционируют новинку как переосмысление серии, наполненное пиксельным хаосом, подземельями и специфическим юмором.

Геймерам предстоит собрать отряд из четырех героев, каждый из которых считает себя главным лидером группы. Разработчики обещают возвращение в знаковые локации Анкарии, такие как монастырь Серафимов, башня Шаддара и Порто-Валлум. Особый акцент в описании проекта делается на атмосферу и диалоги. Игроков ждут хорошие, плохие и даже неприличные шутки, а также множество ностальгических отсылок к предыдущим частям франшизы.

Одной из ключевых особенностей геймплея станет тактическая верховая езда. Герои смогут применять боевые искусства, не слезая с лошадей, участвовать в рыцарских поединках и командовать полем боя. Также заявлено присутствие знакомых персонажей и обширная система лута.

Для дальнейшего развития проекта и взаимодействия с сообществом авторы планируют запустить краудфандинговую кампанию. Согласно представленной информации, сбор средств на платформе Kickstarter начнется 14 апреля 2026 года. Анонс Last Pixel of Ancaria состоялся вскоре после выхода переиздания Sacred 2 Remaster, которое получило смешанные отзывы из-за технических проблем, однако новая пиксельная игра разрабатывается как полностью самостоятельное приключение с уникальным визуальным стилем.