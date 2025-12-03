Анонсирована 16-битная RPG Sacred: Last Pixel of Ancaria со сражениями верхом и черным юмором

Издательство THQ Nordic совместно со студией SparklingBit официально представили новый проект в культовой вселенной. Игра получила название Sacred: Last Pixel of Ancaria и представляет собой ролевое приключение, выполненное в классической 16-битной стилистике. Авторы позиционируют новинку как переосмысление серии, наполненное пиксельным хаосом, подземельями и специфическим юмором.
Геймерам предстоит собрать отряд из четырех героев, каждый из которых считает себя главным лидером группы. Разработчики обещают возвращение в знаковые локации Анкарии, такие как монастырь Серафимов, башня Шаддара и Порто-Валлум. Особый акцент в описании проекта делается на атмосферу и диалоги. Игроков ждут хорошие, плохие и даже неприличные шутки, а также множество ностальгических отсылок к предыдущим частям франшизы.
Одной из ключевых особенностей геймплея станет тактическая верховая езда. Герои смогут применять боевые искусства, не слезая с лошадей, участвовать в рыцарских поединках и командовать полем боя. Также заявлено присутствие знакомых персонажей и обширная система лута.
Для дальнейшего развития проекта и взаимодействия с сообществом авторы планируют запустить краудфандинговую кампанию. Согласно представленной информации, сбор средств на платформе Kickstarter начнется 14 апреля 2026 года. Анонс Last Pixel of Ancaria состоялся вскоре после выхода переиздания Sacred 2 Remaster, которое получило смешанные отзывы из-за технических проблем, однако новая пиксельная игра разрабатывается как полностью самостоятельное приключение с уникальным визуальным стилем.
Лучше бы делали ремейк первой части. Она была легендой среди диаблойдов того времени.
Она была очередным незадачливым убийцей diablo, как все остальные дьяблойды тех времён, и не более того.
Она была не убийцей, а просто диаблойдом, как и сейчас нет убийц соулсов и т.п. И, да, среди диаблойдов первый sacred и titan quest были лучшими, хоть и с недостатками, может ещё torchlight. Сейчас какие - хз, не особо интересует жанр, но из старых я бы переиграл в первую очередь даже не в дьяблу, а именно в sacred, т.к. там по сути открытый мир. Сделать играбельным на современных системах без танцев с бубном, подтянуть текстурки, анимации и управление, сделать систему прокачки скилов чуть справедливее и в путь
Да, мало над какой серией так поиздевались. Спасибо, что не назвали Сакред 4, как в прошлый раз, блин.
Срань господня!🫢
Ну... почему бы и да?
все ждут наследника 1ой части экшн рпг, какой нафиг пошаговый бой🥺
Неожиданный поворот
Ни х*я. Чего тогда в начале декабря пыль поднимать? Все давно забудут за такой срок.
занимаются чем угодно, только бы не делать ремастер первой части
ну правильно. Ремастер диаблы 2 сделали и не ныли. А может мы первую диаблу хотели. Думайте
Нуууу, по крайней мере симпотно. Но прям так и хочется написать "ремейк Sacred дома"
Нордики совсем стыд потеряли раз пошли клянчить бабло на кикстартер ради этого пиксельного огрызка имея бюджеты издателя. Выглядит как дешевый ассет флип с мобилок которому красная цена 0 рублей.