В сервисе Steam появилась страница ролевой игры SACRED: Last Pixel of Ancaria

В цифровом магазине Steam была официально открыта страница новой ролевой игры SACRED: Last Pixel of Ancaria, анонс которой состоялся ранее. Проект разрабатывается студиями SparklingBit и Enduring Games, в состав которых входят более 30 человек. Среди них числятся Франц Страдаль и другие авторы оригинальных Sacred 1 и Sacred 2. Права на использование франшизы были предоставлены компанией THQ Nordic.

Сюжет игры стартует сразу после финала 1 части. Взрыв Темной башни мага Шаддара расколол корону на осколки и изменил Анкарию, спровоцировав масштабную войну различных фракций за власть. Разрыв пространственного континуума привел к тому, что герои Sacred 1 и Sacred 2, которых разделяют 800 лет истории, теперь могут сражаться бок о бок. Пользователям предстоит собрать отряд до 4 героев, а также нанимать наемников для усиления группы.

Боевая система представляет собой гибридный формат. Сражения начинаются в реальном времени, но при эскалации конфликта переходят в пошаговый тактический режим. Игроки смогут комбинировать до 4 одинаковых боевых искусств в 1 ультимативную способность и проводить групповые атаки. Для исследования открытого мира Анкарии на лошадях будут доступны леса, подземелья и пустыни.

Разработчики обещают более 60000 строк диалогов, систему видимой экипировки и поддержку пользовательских модификаций. Визуальный стиль выполнен в формате 16 бит с использованием пиксельной графики, нарисованной вручную без применения искусственного интеллекта.

Проект планируется выпустить в раннем доступе, где он пробудет около 1 года. В 3 квартале 2026 года авторы намерены запустить краудфандинговую кампанию на платформе Kickstarter и выпустить демоверсию. Поддержка русского языка на данный момент не заявлена.