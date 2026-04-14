В сервисе Steam появилась страница ролевой игры SACRED: Last Pixel of Ancaria

В цифровом магазине Steam была официально открыта страница новой ролевой игры SACRED: Last Pixel of Ancaria, анонс которой состоялся ранее. Проект разрабатывается студиями SparklingBit и Enduring Games, в состав которых входят более 30 человек. Среди них числятся Франц Страдаль и другие авторы оригинальных Sacred 1 и Sacred 2. Права на использование франшизы были предоставлены компанией THQ Nordic.
Сюжет игры стартует сразу после финала 1 части. Взрыв Темной башни мага Шаддара расколол корону на осколки и изменил Анкарию, спровоцировав масштабную войну различных фракций за власть. Разрыв пространственного континуума привел к тому, что герои Sacred 1 и Sacred 2, которых разделяют 800 лет истории, теперь могут сражаться бок о бок. Пользователям предстоит собрать отряд до 4 героев, а также нанимать наемников для усиления группы.
Боевая система представляет собой гибридный формат. Сражения начинаются в реальном времени, но при эскалации конфликта переходят в пошаговый тактический режим. Игроки смогут комбинировать до 4 одинаковых боевых искусств в 1 ультимативную способность и проводить групповые атаки. Для исследования открытого мира Анкарии на лошадях будут доступны леса, подземелья и пустыни.
Разработчики обещают более 60000 строк диалогов, систему видимой экипировки и поддержку пользовательских модификаций. Визуальный стиль выполнен в формате 16 бит с использованием пиксельной графики, нарисованной вручную без применения искусственного интеллекта.
Проект планируется выпустить в раннем доступе, где он пробудет около 1 года. В 3 квартале 2026 года авторы намерены запустить краудфандинговую кампанию на платформе Kickstarter и выпустить демоверсию. Поддержка русского языка на данный момент не заявлена.
Не о таком возвращении Сакред я мечтал. Пусть разработчики и их семьи сами гамают в эту пиклельную инди парашу.
Это выглядит как надругательство над могилой почётного предка.
Это просто пипец. какая нафиг пошаговость! Просто сделайте дьяблоид. да пофиг, что он пиксельный. Цитаты Лаврова просятся.
Учитывая то, в какую хрень превратили серию начиная со 2 части (1 часть лучшая и это факт, её я проходил и перепроходил несколько раз, любимый персонаж у меня был - Маг), то уж лучше подобная игра.
Что-то сюжет он уже там слабый настрадаль.
Судя по первым двум скринам - доступ настолько ранний, что даже зданий и деревьев не завезли?
Не завезти русский вообще "умная" идея, особенно если учесть процент русскоязычных отзывов в Steam к первой и второй части. (И это с выпилинным языком.) И даже польский не завезли, хотя по ощущениям, кроме самих немцов, нас и поляков про существование Сакреда мало кто помнит.