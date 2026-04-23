Классические ролевые игры серии SaGa от Square Enix появились в магазине GOG

Каталог цифрового магазина GOG пополнили 4 классических проекта от издательства Square Enix. Теперь пользователи сервиса могут приобрести ролевые игры из известной серии SaGa. Все проекты традиционно распространяются без системы защиты от копирования. В честь релиза администрация площадки запустила специальную распродажу.

Среди добавленных новинок присутствуют Romancing SaGa 2 и Romancing SaGa 3, которые сейчас продаются со скидкой 70 процентов. С аналогичной скидкой в 70 процентов доступна игра SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS. Также в каталоге появилось переиздание под названием SaGa Frontier Remastered, которое можно купить на 50 процентов дешевле.