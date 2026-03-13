Оседлать дракона и изменить судьбу мира: Sagas of Lumin выйдет в ранний доступ этим летом

Издатель GameDev.ist и студия Elos Games & Arts объявили, что одиночная action-RPG Sagas of Lumin появится в раннем доступе на ПК этим летом. Игру планируют выпустить в сервисе Steam, где уже опубликована страница проекта с подробностями о геймплее.

Главной особенностью игры станет система полёта на драконах, которая делает воздушные сражения полноценной частью игрового процесса. Игроки смогут вручную управлять своим драконом — взмывать вверх, резко пикировать, зависать в воздухе и вступать в напряжённые бои против других летающих существ. В арсенале — огненное дыхание, удары когтями, укусы и мощные тараны.

При этом сражения не ограничиваются небом. В любой момент можно спешиться и перейти к наземным боям, где используются мечи, топоры и копья, а также магия и стимпанковое огнестрельное оружие. Разработчики делают ставку на точность и тайминг, создавая динамичную боевую систему, где важно комбинировать разные стили боя.

Дракон также станет мощным оружием против крупных целей. Игроки смогут атаковать вражеские базы, обрушивая на них пламя или сбрасывая солдат с высоты, а также вступать в схватки с дирижаблями, уничтожая их двигатели, паруса и артиллерию.

Помимо боевой системы, проект предложит сюжетную RPG с разветвлённым повествованием, где решения игрока влияют на развитие мира и финал истории. Авторы подчёркивают, что мир игры избегает привычных клише о борьбе абсолютного добра и зла, делая акцент на морально сложных выборах.