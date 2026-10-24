Создатели фэнтезийного экшена Sagas of Lumin распродали личное имущество ради спасения разработки

Производство независимого приключенческого экшена Sagas of Lumin поставило основателей студии Elos Arts перед угрозой полного финансового краха. Стремление создать масштабную сюжетную игру про воздушные сражения верхом на драконах обернулось для турецкой команды глубоким кризисом ликвидности. Чтобы удержать студию на плаву и продолжить оплату труда ключевых специалистов, авторам пришлось пойти на крайние меры и распродать личное имущество, включая собственную недвижимость и автомобили.

Проблемы с финансированием начались на фоне специфики локального рынка. В турецкой игровой индустрии венчурные фонды и частные инвесторы вкладывают деньги исключительно в мобильные проекты и казуальные сервисы с быстрой отдачей. На любые одиночные приключения для персональных компьютеров инвесторы смотрят как на бессмысленный финансовый риск. Попытка привлечь народные средства на площадке Kickstarter также провалилась. Из требуемых 15 000 долларов разработчики собрали лишь 13 800 долларов, не дотянув до цели около 1 200 долларов, из-за чего площадка не перечислила студии ни цента.

Вместо использования распространенных трюков с искусственным выкупом кампании собственными деньгами ради красивой статистики создатели предпочли честно признать неудачу. Однако отказ от махинаций оставил студию один на один с пустующими счетами в разгар переноса наработок на технологичный движок Unreal Engine 5. Основателям пришлось ликвидировать финансовые накопления, формировавшиеся на протяжении 18 лет карьеры в мобильном геймдеве, и выставить на продажу квартиры.

В тот период распродавалось личное имущество и изыскивались любые средства, чтобы сформировать бюджет хотя бы на 5 месяцев. Приходилось буквально высчитывать, сколько людей смогут продолжить разработку и как долго проект вообще сумеет продержаться.

- Ахмет Биринджи, ведущий разработчик студии Elos Arts

По словам сценариста и сооснователя студии Озгюнджана Гюмраха, разработка превратилась в изнурительную проверку на прочность с 20-часовыми рабочими сборами и постоянным стрессом. Команда из 6 человек подошла к пределу возможностей, когда дальнейшая работа над открытым миром и анимациями полета требовала сторонних вливаний. Проект находился буквально в шаге от отмены, пока студия не заключила партнерское соглашение с издательской инициативой GameDev.ist.

Новые партнеры помогли стабилизировать производство, но потребовали кардинально пересмотреть график запуска. Изначально экшен планировали выпустить в раннем доступе сервиса Steam в августе 2026 года. Руководство издательства настояло на отказе от этой модели, указав на деградацию алгоритмов витрины Valve, где незавершенные одиночные проекты мгновенно тонут среди потока низкокачественных релизов.

Команда приняла решение довести боевую систему, механику полетов и наземные схватки до максимальной полировки перед выходом к широкой аудитории. В конце сентября разработчики развернули закрытую бета-версию для 500 участников через встроенный функционал тестирования Steam Playtest. Собранные отзывы лягут в основу финальных правок баланса.

На сегодняшний день страница Sagas of Lumin преодолела отметку в 50 000 добавлений в списки желаемого. Полноценная премьера игры в версии 1.0 на персональных компьютерах запланирована на 5 февраля 2027 года.