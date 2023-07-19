Ролевой симулятор Sailing Era заглянет на консоли PlayStation и Switch уже завтра ©

Версии ролевой игры Sailing Era для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch выйдут 20 июля по цене $24,99, объявили издатель Bilibili и разработчик GY Games. В регионах, где 20 июля уже наступит, игра доступна уже сейчас.

Впервые Sailing Era вышла для ПК через Steam и Epic Games Store 11 января.

В Sailing Era каждое плавание - это путешествие "под парусами и за их пределами"! Управляйте своим флотом и плавайте ради удовольствия; занимайтесь бизнесом; устраивайте романтические встречи в таверне; захватывайте пиратов в напряженном бою; исследуйте внутренние районы в поисках сокровищ... Познакомьтесь с чужой культурой, совершите новые открытия и отправляйтесь в плавание!

Действие игры происходит в эпоху великих географических открытий XV-XVII веков. Мир соединяется морскими путями, начинается бурное освоение океана.

Каждый юный мореплаватель этой эпохи мечтает о собственном корабле, на котором он мог бы свободно бороздить океанские просторы. Одни стремятся изменить свою судьбу, другие надеются войти в историю.