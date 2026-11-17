Инди-студия NEPTUNIAN анонсировала Sails of Steel - одиночный морской экшен с элементами тактики и стратегии, в котором игрокам предстоит стать капитанами современных приватирских кораблей. Вместе с анонсом разработчики представили первый трейлер и открыли страницу игры в Steam.

Действие развернётся в Юго-Восточной Азии ближайшего будущего, где за контроль над торговыми маршрутами борются государства, корпорации, частные военные компании и преступные группировки. Игроку предстоит самостоятельно выбирать контракты, решать, с кем сотрудничать, собирать экипаж и готовить корабль к выходу в море.

Морские сражения проходят в реальном времени с видом от третьего лица. Игрок сможет самостоятельно управлять кораблём, маневрировать и использовать корабельную артиллерию, ракеты и торпеды. Перед каждой операцией придётся искать цели, планировать маршрут и следить за запасами топлива, боеприпасов и техническим состоянием судна.

Особое внимание разработчики уделяют последствиям сражений. Полученные повреждения, израсходованные боеприпасы и ранения экипажа сохраняются после боя. Вернувшись в порт, капитан сможет отремонтировать корабль, пополнить запасы, нанять новых членов команды и установить дополнительное оборудование.

Sails of Steel разрабатывается на Unreal Engine 5 для ПК. Дата выхода пока неизвестна. Желающие уже могут добавить игру в список желаемого Steam, а также запросить доступ к предстоящему плейтесту. Заявлена поддержка русского языка, включая интерфейс и субтитры.