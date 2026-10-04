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Saint Kotar 28.10.2021
Адвенчура, Ужасы, Квест
5.3 35 оценок

Приключенческий хоррор Saint Kotar: The Yellow Mask и Supporter Pack стали бесплатными в Steam и GOG

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Любители мрачных приключений могут бесплатно получить Saint Kotar: The Yellow Mask — пролог к полной игре Saint Kotar. Ранее проект был платным, последняя цена составляла 51 рубль. Теперь игра доступна без затрат на всех основных платформах: Windows, macOS, SteamOS и Linux. Дополнительно стал бесплатным и Supporter Pack.

Вместе с Бенедеком Дохнаны и Николаем Калякиным игрокам предстоит погрузиться в жуткое и леденящее кровь приключение. Принимаемые решения влияют на события, приведшие к серии зловещих убийств, предположительно связанных с колдовством и поклонением Дьяволу.

  • Saint Kotar: The Yellow Mask — это пролог к полной версии Saint Kotar.
  • Продолжительность прохождения — до 3 часов.

Забрать игру можно прямо сейчас — как в Steam, так и в GOG.

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