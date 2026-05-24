Энтузиаст разрабатывает нативную версию оригинальной Saints Row для ПК с помощью статической рекомпиляции

Энтузиаст под ником Itismrwonderful сообщил о работе над проектом по переносу 1 части Saints Row на ПК. Вместо использования эмулятора автор применяет метод статической рекомпиляции исполняемого файла оригинальной версии для консоли Xbox 360.

Разработчик использует утилиту XenonRecomp, которая позволяет переводить машинный код PowerPC с консоли Xbox 360 в код на языке C++ для архитектуры x86-64. Этот процесс отличается от полного воссоздания исходного кода или эмуляции через программу Xenia. В результате работы инструмента получается 120 файлов механически переведенного кода. Для запуска игры автору приходится вручную создавать сопутствующие системы, включая графический конвейер на базе DirectX 12, аудиосистему, обработку команд графического процессора и файловую систему для чтения ресурсов.

На текущем этапе разработки проект уже способен запускаться на ПК и обходить различные системные проверки оригинальной консоли, такие как наличие жесткого диска или профиля игрока. В игре воспроизводятся вступительные ролики в формате Bink со звуком, включая логотипы компаний THQ и Volition, а также загружается главное меню. Однако интерфейс меню и система ввода на данный момент находятся в процессе доработки, из-за чего полноценно управлять игровым процессом пока нельзя.

Автор проекта активно занимается переносом шейдеров оригинальной игры, общее количество которых составляет 2614 штук. Недавно разработчику удалось добиться результатов в выводе 3D-графики на экран. С помощью интеграции команд в графический интерфейс DirectX 12 в игре начала отображаться трехмерная модель персонажа в режиме редактирования. На данный момент модель отображается в стандартной Т-позе без текстур и анимаций, но разработчик планирует исправить это после настройки скелетной привязки и шейдеров интерфейса.

В процессе работы автор обращается к исходному коду эмулятора Xenia и использует утилиту RenderDoc для анализа работы текстур и исправления графических ошибок. Для ускорения процесса анализа объемных логов разработки, которые могут достигать размера в 50 МБ, энтузиаст применяет инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как Claude и Codex. Также в реализации ввода и файловой системы помогает программный пакет Rexglue.

В будущем создатель проекта планирует опубликовать исходный код на платформе GitHub для совместной работы с другими участниками сообщества. Помимо базовой работоспособности, в планах значатся оптимизация распределения нагрузки на многопоточные процессоры, доработка стриминга текстур и интеграция настраиваемой системы видимости для повышения производительности. Автор также выразил желание добавить поддержку модификаций, редактор кат-сцен и инструмент для импорта моделей. Кроме того, разработчик не исключает возможности применить полученные наработки для улучшения оптимизации Saints Row 2 на ПК, поскольку эти игры используют общий движок.