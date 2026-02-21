Приквел Saints Row в духе 1970-х мог спасти серию, но Embracer проигнорировала идею

Похоже, у Saints Row почти не осталось шансов на возвращение. Бывший дизайн-директор оригинальной игры Крис Стокман рассказал, что предлагал Embracer план по перезапуску франшизы в виде приземлённого приквела, действие которого разворачивалось бы в 1970-х годах. Однако, по его словам, издатель попросту проигнорировал инициативу.

После неудачного перезапуска 2022 года судьба серии оказалась под вопросом. Ребут получил смешанные отзывы за сюжет, геймплей и техническое состояние на старте, а в 2023 году студия Volition была закрыта. С тех пор фанаты сомневаются, увидит ли франшиза продолжение в каком-либо виде.

Стокман утверждает, что предложенный им приквел мог стать «лучшим путём вперёд» для Saints Row. Идея предполагала более серьёзный и атмосферный подход, возвращение к истокам и отказ от чрезмерной абсурдности поздних частей. По замыслу, это позволило бы перезапустить бренд с чистого листа, сохранив дух оригинала, но в новом историческом контексте.

Однако, судя по комментариям разработчика, Embracer не проявила интереса к концепции. Более того, Стокман считает, что у холдинга «нет возможности что-либо сделать» с франшизой в её нынешнем состоянии. По его мнению, Saints Row фактически мертва.

Пока никаких официальных заявлений о будущем серии не последовало, но ситуация выглядит мрачно. Если Embracer не изменит позицию, Saints Row рискует остаться в прошлом — как культовая, но завершившаяся глава игровой индустрии.