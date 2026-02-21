Приквел Saints Row в духе 1970-х мог спасти серию, но Embracer проигнорировала идею

Похоже, у Saints Row почти не осталось шансов на возвращение. Бывший дизайн-директор оригинальной игры Крис Стокман рассказал, что предлагал Embracer план по перезапуску франшизы в виде приземлённого приквела, действие которого разворачивалось бы в 1970-х годах. Однако, по его словам, издатель попросту проигнорировал инициативу.
После неудачного перезапуска 2022 года судьба серии оказалась под вопросом. Ребут получил смешанные отзывы за сюжет, геймплей и техническое состояние на старте, а в 2023 году студия Volition была закрыта. С тех пор фанаты сомневаются, увидит ли франшиза продолжение в каком-либо виде.
Стокман утверждает, что предложенный им приквел мог стать «лучшим путём вперёд» для Saints Row. Идея предполагала более серьёзный и атмосферный подход, возвращение к истокам и отказ от чрезмерной абсурдности поздних частей. По замыслу, это позволило бы перезапустить бренд с чистого листа, сохранив дух оригинала, но в новом историческом контексте.
Однако, судя по комментариям разработчика, Embracer не проявила интереса к концепции. Более того, Стокман считает, что у холдинга «нет возможности что-либо сделать» с франшизой в её нынешнем состоянии. По его мнению, Saints Row фактически мертва.
Пока никаких официальных заявлений о будущем серии не последовало, но ситуация выглядит мрачно. Если Embracer не изменит позицию, Saints Row рискует остаться в прошлом — как культовая, но завершившаяся глава игровой индустрии.
А перезапуск 2022 года кто предлагал? А до этого кто предлагал четвертую часть с инопланетянами и виртуальным городом, а потом и аддон к ней в аду?
В конце Saints Row 4 же показали машину времени, вот я и думал, что фишкой новой части станет перемещение в Стилпорт (Или другой город) разных времён на каком-нибудь аналоге ДеЛориана. 70-е как раз можно было засунуть в этот концепт, но Emracer предпочла просто убить серию😄
Через десять лет люди о "Saints Row 4" вообще как о шедевре говорить будут, а не как о кале. Уже в третьей части было видно, что серия деградирует, например в масштабе города. Разработчики сами убили Saints Row.
У сожалению сегодня симпатичных клонов ГТА ,типо той же Сайнтс Роу или Just Cause крайне мало.Не хватает...
Эхх... Такую франшизу запороть дурацкими экспериментами...
Saints Row была мертва ещё до всяких экспериментов. В 2022 решили воскресить, но не удалось.
Серия выстрелила и нашла аудиторию только благодаря фиолетовым дилдо и тотальному абсурду, а возвращение к унылым корням дешевой пародии на гта не окупило бы даже разработку стартового меню. Холдинг сейчас в предсмертных конвульсиях распродает последние студии за копейки, поэтому полный игнор чела из подвальной инди конторы с его попытками впарить скучную криминальную драму является единственным абсолютно адекватным решением руководства
А могла и не спасти. Кто знает.