Создатель Saints Row признал, что опирался на идеи GTA, но уверен: серии удалось сохранить собственное лицо

Бывший ведущий дизайнер оригинальной Saints Row Крис Стокман откровенно рассказал о том, насколько сильно первая часть серии вдохновлялась Grand Theft Auto. По его словам, успех игры во многом обеспечило удачное время релиза — и то, что GTA 4 тогда ещё не вышла.

В разговоре с FRVR Стокман отметил, что запуск Saints Row на Xbox 360 в 2006 году оказался практически идеальным моментом: на консоли не было других крупных открытых миров в духе GTA, а сама платформа стремительно набирала аудиторию. По его словам, если бы GTA 4 уже была доступна, шансы серии Saints Row «выстрелить» были бы куда ниже.

Стокман признал, что команда действительно многое позаимствовала у Rockstar:

«Дизайн я, по сути, взял целиком. Мы специально создавали ощущение, будто играешь в GTA — хотя это и не она».

При этом он подчёркивает, что у игры были и свои отличительные черты: система кастомизации персонажа, смена времени суток и другие элементы, которые позволили проекту выработать собственный стиль и в дальнейшем уйти от прямого сравнения с GTA.

Разработчик также добавил, что релиз Saints Row в августе был стратегически правильным шагом: игра избежала конкуренции с крупными осенними блокбастерами вроде The Elder Scrolls IV: Oblivion и Gears of War.

Несмотря на сходства с Grand Theft Auto, серия получила собственное развитие — особенно со второй и третьей частями, которые окончательно закрепили фирменный тон Saints Row: дерзкий, безумный и предельно отличающийся от реалистичной криминальной драмы GTA.