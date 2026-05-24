Консольные дополнения для Saints Row 2 перенесли на ПК спустя 17 лет с помощью модификации

Группа энтузиастов выпустила модификацию, которая добавляет в ПК-версию экшена Saints Row 2 консольные дополнения, вышедшие в 2009 году. Ранее этот контент официально распространялся только на игровых приставках Xbox 360 и PlayStation 3.

Речь идет о 3 дополнениях под названиями Ultor Exposed, Corporate Warfare и Unkut Pack. Первые 2 расширения предлагают игрокам сюжетные задания, связанные с противостоянием корпорации Ultor, а также новые транспортные средства, элементы кастомизации и напарника. В 3 наборе содержится более 60 вариантов настройки внешнего вида персонажа.

Разработчики модификации, которые также известны созданием проекта Juiced Patch, смогли перенести весь одиночный контент дополнений в 1 сборку. Новые миссии можно проходить как в одиночку, так и в совместном режиме. При этом авторы исправили некоторые недоработки оригинальных версий, включая проблемы с автоматической разблокировкой наград и ошибки с поведением транспорта. Сетевые карты для мультиплеера пока отсутствуют, но создатели не исключают их добавление в будущем.

Для запуска модификации пользователям потребуется чистая копия игры, а также установленный патч Juiced Patch версии не ниже 9.0.0. Авторы предупреждают, что проект несовместим со старыми сохранениями и другими крупными модификациями, например Gentlemen of the Row. Для установки достаточно скопировать файлы в корневую папку Saints Row 2.