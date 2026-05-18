Вышел пользовательский патч версии 8.1.0 для ПК-порта Saints Row 2

Энтузиасты из сообщества выпустили новую версию пользовательского патча Juiced Patch v8.1.0 для проблемного ПК-порта Saints Row 2. Обновление продолжает исправлять ошибки, преследующие игру с момента её релиза в 2009 году.

В отличие от консольных версий, ПК-порт Saints Row 2 печально известен своей технической нестабильностью: низкая производительность, баги с физикой на высоких частотах кадров и постоянные вылеты. Моддеры из команды Juiced Patch взяли на себя роль официальной поддержки.

За время существования Juiced Patch команда моддеров исправила десятки критических проблем, которые разработчики так и не решили. Вот ключевые изменения, доступные в актуальной версии:

Полноценная работа на высоких частотах кадров: Исправлена физика автомобилей, количество грязи на колёсах, эффекты дождя и анимация баллончика с краской - всё это больше не зависит от FPS. Восстановленная графика: Портированы с консолей исправленные нормал-мапы, которые чинят отображение волос, кожи и одежды. Добавлены корректные тени и улучшена дальность прорисовки объектов. Более 30 консольных анимаций: Возвращены недостающие анимации бега с ракетницей и стрельбы из минигана, которые отсутствовали в ПК-версии. Стабильный мультиплеер: Заменены устаревшие сервера GameSpy на OpenSpy, что снова сделало возможной игру по сети. Качественный звук в кат-сценах: Исправлены хрипы и треск аудио во время роликов, что доводит качество звука до консольного уровня. Поддержка современных контроллеров: Внедрена SDL3, позволяющая использовать геймпады от PlayStation и Steam Deck без дополнительного ПО. Исправление вылетов: Увеличен буфер рендеринга и оптимизирована работа с памятью, что решает большинство случайных крашей игры.

Juiced Patch v8.1.0 уже доступен для скачивания.

Стоит отметить, что благодаря усилиям сообщества также готовится порт консольных дополнений (Ultor Exposed, Corporate Warfare), который потребует установленного Juiced Patch для корректной работы.