Дополнение A Song of Ice and Dust для Saints Row выйдет 8 августа

Перезагрузка Saints Row оказалась явно не той историей успеха, на которую рассчитывали поклонники серии, - от вялого приема критиков (в лучшем случае) до неудовлетворительных продаж и перехода разработчика Volition в компанию Gearbox. Однако после не слишком удачного старта Volition продолжает выпускать новый контент для игры: за последние пару месяцев вышло два дополнения - The Heist and the Hazardous и Doc Ketchum's Murder Circus.
Ранее было подтверждено, что третье и последнее расширение для игры с открытым миром выйдет в августе, а теперь стала известна конкретная дата его выхода. Стало известно, что третье расширение Saints Row, получившее название A Song of Ice and Dust, выйдет 8 августа. Помимо новых сюжетных миссий, врагов и косметики, DLC добавит в игру новый район с открытым миром, который игроки смогут исследовать.
"Когда засада уничтожает жителей Пыльной страны, ожесточенным соперникам Боссониусу и Гвендолин Файрберд предстоит объединить усилия и защитить Пыльную ярмарку от нового врага", - говорится в кратком описании DLC от Volition.
Saints Row доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.
Тут как и с форспокен,разрабы обязаны выпускать длс,ибо они были включены в стоимость премиум изданий.Но их качество на уровне оригинальной игры.
Тут в провале игры и есть плюс для потенциальных покупателей. Скорее всего, будет хорошая скидка при релизе в Steam.
Тот же Agents of Mayhem с недавними -90% был очень даже неплох.
Ты серьёзно?Эти игры настолько плохи,что их даже на торрентах скачивать смысла нет,что уж говорить про покупку по скидке,особенно сейчас,когда крутые игры потоком прут.
Ну кто будет играть в этот проходняк?
Лучшая со времён двушки часть серии так-то.
А еще, тк это уже год прошел, похоже она выйдет в стим. Страница там уже есть
Скорее всего, выпустят 23 августа. Deep Silver любят выпускать именно таким образом. Если игра вышла в EGS 23 августа, то и в Steam выход будет назначен на эту же дату.
Надеюсь, после этого забудут про этот "перезапуск" и решат сделать Saints Row 5
...который будет ещё одним перезапуском.
Скорее всего Deep Silver положат "болтяру" на эту франшизу!
К ней надо относится как к песочнице, тогда вполне залипательная штука. Даже есть вполне интересные доп задания.
А именно ради сюжета её брать явно не стоит, это та ещё фигня. Но основной контент в игре это как раз вне сюжета, единственное что для его открытия один фиг придётся игру проходить но эт ладно.
Отлично, как раз в конце месяца игра выходит в Steam. Можно будет как раз купить и сыграть в полное издание с хорошей скидкой и в нормальном сервисе.
Ты любишь играть во всякий проходняк?
А почему бы не сыграть? Как раз до выхода Starfield надо во что-то сыграть.