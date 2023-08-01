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Saints Row (2022) 23.08.2022
5.3 842 оценки

Дополнение A Song of Ice and Dust для Saints Row выйдет 8 августа

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butcher69
Новости

Перезагрузка Saints Row оказалась явно не той историей успеха, на которую рассчитывали поклонники серии, - от вялого приема критиков (в лучшем случае) до неудовлетворительных продаж и перехода разработчика Volition в компанию Gearbox. Однако после не слишком удачного старта Volition продолжает выпускать новый контент для игры: за последние пару месяцев вышло два дополнения - The Heist and the Hazardous и Doc Ketchum's Murder Circus.

Ранее было подтверждено, что третье и последнее расширение для игры с открытым миром выйдет в августе, а теперь стала известна конкретная дата его выхода. Стало известно, что третье расширение Saints Row, получившее название A Song of Ice and Dust, выйдет 8 августа. Помимо новых сюжетных миссий, врагов и косметики, DLC добавит в игру новый район с открытым миром, который игроки смогут исследовать.

"Когда засада уничтожает жителей Пыльной страны, ожесточенным соперникам Боссониусу и Гвендолин Файрберд предстоит объединить усилия и защитить Пыльную ярмарку от нового врага", - говорится в кратком описании DLC от Volition.

Saints Row доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.

-2
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
samosan

Тут как и с форспокен,разрабы обязаны выпускать длс,ибо они были включены в стоимость премиум изданий.Но их качество на уровне оригинальной игры.

1
warp 37

Тут в провале игры и есть плюс для потенциальных покупателей. Скорее всего, будет хорошая скидка при релизе в Steam.

Тот же Agents of Mayhem с недавними -90% был очень даже неплох.

-2
samosan warp 37

Ты серьёзно?Эти игры настолько плохи,что их даже на торрентах скачивать смысла нет,что уж говорить про покупку по скидке,особенно сейчас,когда крутые игры потоком прут.

1
Omnia Smirnow

Ну кто будет играть в этот проходняк?

0
ParasiticMalthorin

Лучшая со времён двушки часть серии так-то.

-3
RavenW89

А еще, тк это уже год прошел, похоже она выйдет в стим. Страница там уже есть

-1
Lunersun

Скорее всего, выпустят 23 августа. Deep Silver любят выпускать именно таким образом. Если игра вышла в EGS 23 августа, то и в Steam выход будет назначен на эту же дату.

0
Artery Kaulitz

Надеюсь, после этого забудут про этот "перезапуск" и решат сделать Saints Row 5

-1
warp 37

...который будет ещё одним перезапуском.

0
Omnia Smirnow

Скорее всего Deep Silver положат "болтяру" на эту франшизу!

0
DenisVTR

К ней надо относится как к песочнице, тогда вполне залипательная штука. Даже есть вполне интересные доп задания.

А именно ради сюжета её брать явно не стоит, это та ещё фигня. Но основной контент в игре это как раз вне сюжета, единственное что для его открытия один фиг придётся игру проходить но эт ладно.

-1
warp 37

Отлично, как раз в конце месяца игра выходит в Steam. Можно будет как раз купить и сыграть в полное издание с хорошей скидкой и в нормальном сервисе.

-5
Omnia Smirnow

Ты любишь играть во всякий проходняк?

2
warp 37 Omnia Smirnow

А почему бы не сыграть? Как раз до выхода Starfield надо во что-то сыграть.

-2