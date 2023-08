Дополнение A Song of Ice and Dust для Saints Row выйдет 8 августа ©

Перезагрузка Saints Row оказалась явно не той историей успеха, на которую рассчитывали поклонники серии, - от вялого приема критиков (в лучшем случае) до неудовлетворительных продаж и перехода разработчика Volition в компанию Gearbox. Однако после не слишком удачного старта Volition продолжает выпускать новый контент для игры: за последние пару месяцев вышло два дополнения - The Heist and the Hazardous и Doc Ketchum's Murder Circus.

Ранее было подтверждено, что третье и последнее расширение для игры с открытым миром выйдет в августе, а теперь стала известна конкретная дата его выхода. Стало известно, что третье расширение Saints Row, получившее название A Song of Ice and Dust, выйдет 8 августа. Помимо новых сюжетных миссий, врагов и косметики, DLC добавит в игру новый район с открытым миром, который игроки смогут исследовать.

"Когда засада уничтожает жителей Пыльной страны, ожесточенным соперникам Боссониусу и Гвендолин Файрберд предстоит объединить усилия и защитить Пыльную ярмарку от нового врага", - говорится в кратком описании DLC от Volition.

Saints Row доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.