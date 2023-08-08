Перезапуск Saints Row обзавёлся третьим дополнением A Song of Ice And Dust ©

Санто-Илесо, США, 8 августа 2023 г. | Deep Silver и Volition объявили о выходе третьего DLC для Saints Row. Он следует за крупным бесплатным патчем, который добавляет в игру новый район Вальехо. Saints Row также должна выйти в Steam 24 августа.

A Song of Ice And Dust — это сказка на тему РИЖД, действие которой происходит в разрушающемся районе Вальехо. Игроки переживут эпическую кульминацию популярной истории Saints Row Dustmoot, истории о двух «заклятых врагах» (Босс и Гвен), которые, несмотря на свои различия, по-прежнему ненавидят друг друга.

После жестокого кровавого свадебного предательства Dustlanders пришло время объединить усилия и защитить The Dustfaire от тисков Холодной Королевы и Frostlanders, пейнтбол за пейнтболом.

DLC включает в себя 5 новых миссий кампании, новую вражескую фракцию (The Frostlanders), 4 новых транспортных средства, оружие и более 20 нарядов и косметики. Это следует из третьего крупного бесплатного обновления игры, которое включает в себя совершенно новый район для всех игроков, а также дополнительные исправления и улучшения качества жизни. Песнь Льда и Пыли уже доступна для покупки, а также включена в абонемент расширения Saints Row.