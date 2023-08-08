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Saints Row (2022) 23.08.2022
5.3 849 оценок

Перезапуск Saints Row обзавёлся третьим дополнением A Song of Ice And Dust

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monk70
Новости

Санто-Илесо, США, 8 августа 2023 г. | Deep Silver и Volition объявили о выходе третьего DLC для Saints Row. Он следует за крупным бесплатным патчем, который добавляет в игру новый район Вальехо. Saints Row также должна выйти в Steam 24 августа.

A Song of Ice And Dust — это сказка на тему РИЖД, действие которой происходит в разрушающемся районе Вальехо. Игроки переживут эпическую кульминацию популярной истории Saints Row Dustmoot, истории о двух «заклятых врагах» (Босс и Гвен), которые, несмотря на свои различия, по-прежнему ненавидят друг друга.

После жестокого кровавого свадебного предательства Dustlanders пришло время объединить усилия и защитить The Dustfaire от тисков Холодной Королевы и Frostlanders, пейнтбол за пейнтболом.

DLC включает в себя 5 новых миссий кампании, новую вражескую фракцию (The Frostlanders), 4 новых транспортных средства, оружие и более 20 нарядов и косметики. Это следует из третьего крупного бесплатного обновления игры, которое включает в себя совершенно новый район для всех игроков, а также дополнительные исправления и улучшения качества жизни. Песнь Льда и Пыли уже доступна для покупки, а также включена в абонемент расширения Saints Row.

-6
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Deowar

Вот интересно посмотреть на тех игроков, которым эта игра понравилась и они будут рады этому длс=)))

5
alex_jay
0
Константин Выжлаков

Например я. Мне игра понравилась!

0
Kasarkin

Я уже забыл про эту хрень. А тут какое то 3 длс. Ок.

3
Лобо

а было 2?

2
hamshut

Какая же это параша, в которую даже за деньги играть будет невыносимо!
Пипец, решили Безумного Макса включить.
Эту шляпу ничего не спасет.

2
ToOldforTHIS

До сих пор унылая зумерская помойка

2
Scorpion_GamePlay

И не смешно и скучно. жаль

0
Strannik110

Типа ихняя соеобразная отсылка на "Песнь Льда и Пламени"??

0
PuserG

"Пошли на х*й из нашей игры", да мы даже не пробовали.

Стоит полагать, разрабы урок не извлекли)

0