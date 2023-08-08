Перезапуск Saints Row обзавёлся третьим дополнением A Song of Ice And Dust

Санто-Илесо, США, 8 августа 2023 г. | Deep Silver и Volition объявили о выходе третьего DLC для Saints Row. Он следует за крупным бесплатным патчем, который добавляет в игру новый район Вальехо. Saints Row также должна выйти в Steam 24 августа.
A Song of Ice And Dust — это сказка на тему РИЖД, действие которой происходит в разрушающемся районе Вальехо. Игроки переживут эпическую кульминацию популярной истории Saints Row Dustmoot, истории о двух «заклятых врагах» (Босс и Гвен), которые, несмотря на свои различия, по-прежнему ненавидят друг друга.
После жестокого кровавого свадебного предательства Dustlanders пришло время объединить усилия и защитить The Dustfaire от тисков Холодной Королевы и Frostlanders, пейнтбол за пейнтболом.
DLC включает в себя 5 новых миссий кампании, новую вражескую фракцию (The Frostlanders), 4 новых транспортных средства, оружие и более 20 нарядов и косметики. Это следует из третьего крупного бесплатного обновления игры, которое включает в себя совершенно новый район для всех игроков, а также дополнительные исправления и улучшения качества жизни. Песнь Льда и Пыли уже доступна для покупки, а также включена в абонемент расширения Saints Row.
Вот интересно посмотреть на тех игроков, которым эта игра понравилась и они будут рады этому длс=)))
Например я. Мне игра понравилась!
Я уже забыл про эту хрень. А тут какое то 3 длс. Ок.
а было 2?
Какая же это параша, в которую даже за деньги играть будет невыносимо!
Пипец, решили Безумного Макса включить.
Эту шляпу ничего не спасет.
До сих пор унылая зумерская помойка
И не смешно и скучно. жаль
Типа ихняя соеобразная отсылка на "Песнь Льда и Пламени"??
"Пошли на х*й из нашей игры", да мы даже не пробовали.
Стоит полагать, разрабы урок не извлекли)