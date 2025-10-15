По мнению разработчика оригинальной Saints Row, перезапуск был ужасной идеей

Разработчик оригинальной Saints Row раскритиковал неудавшийся перезапуск, заявив, что он «промахнулся» по всем статьям.

Saints Row 2022 года стала одним из самых громких провалов. Она пыталась модернизировать анархический дух оригинальных игр для Xbox 360, но вместо этого оказалась просто устаревшим переосмыслением. Провал игры привёл к закрытию Volition в августе 2023 года, а два года спустя дизайнер оригинальной Saints Row объяснил, в чём, по его мнению, была ошибка.

Крис Стокман, дизайнер Saints Row 2006 года, подробно рассказал о перезапуске в интервью Esports Insider, назвав его «ужасной идеей».

Когда я узнал, что Saints Row перезапускают, я поговорил со своим старым другом, который был моим бывшим начальником по Saints Row 1. Он был продюсером, я изучал их работу и подумал: «Чувак, это ужасная идея».



Чем она пытается быть? Вы её перезапускаете, но зачем? В серии много персонажей, которые нравятся игрокам. Это совсем не Saints Row. Просто назовите её как-нибудь иначе. От игр серии Saints Row ожидают определённого уровня, и они не оправдали ожиданий ни по одному из них.

Стокман даже представил, как, по его мнению, должен выглядеть перезапуск Saints Row:

Я бы вернул франшизу в 70-е и сделал бы приквел к истории банд из первой части. Вы бегаете с компанией подростков, которые в итоге стали главными героями первой игры. Вы могли бы полностью отдаться теме 70-х, с пышными афро, расклешёнными брюками и музыкой того времени. Я бы повернул игру в другом направлении, чтобы не конкурировать с современными играми GTA.

Стокман, который сейчас работает в сфере VR в Bit Planet Games, выразил своё желание перезапустить серию, попросив Embracer Group связаться с ним напрямую.

Я могу собрать большую часть старой группы, которая работала над Saints Row 1. Я мог бы развить эту интеллектуальную собственность, имея приличный бюджет. Им даже не нужно её финансировать. Я мог бы привлечь сторонних людей. Я мог бы перевернуть франшизу. Я знаю, что смогу.

Стокман даже заявил, что подумывал обратиться к «своим друзьям» и Meta с предложением создать игру Saints Row VR, которая была бы «сильно стилизованной» игрой с открытым миром, чтобы не конкурировать с GTA 6.