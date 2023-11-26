По слухам, в перезагрузке Saints Row планировалось возвращение Джонни Гэта и других классических персонажей

Изначально предполагалось, что перезагрузка Saints Row будет посвящена Джонни Гэту и другим классическим персонажам франшизы.

Серия Saints Row - одна из самых любимых франшиз с открытым миром, однако в последние годы она переживает не лучшие времена. Saints Row 4 вышла в 2013 г., за месяц до выхода Grand Theft Auto V, и полностью изменила представление об играх с открытым миром на долгие годы вперед. Компания Volition решила перейти к другим проектам, и серия Saints Row была заморожена на более чем десятилетие. Разработчики решили перезагрузить серию, как только поняли, что в последней игре они отправились в ад, космос и ввели в серию суперспособности.

К сожалению, перезагрузка была воспринята не очень хорошо. Saints Row подверглась критике как со стороны фанатов, так и со стороны критиков за неубедительный сюжет, раздражающих персонажей и устаревший геймплей. Многие отмечали, что отход от оригинальной Saints был ошибкой, поскольку такие персонажи, как Джонни Гэт, были невероятно любимы и оказали заметное влияние на серию. К сожалению, Saints Row не прижилась, и летом этого года компания Volition прекратила свое существование.

Судьба серии Saints Row остается загадкой, но, похоже, все могло сложиться иначе. Ютубер mrsaintsgodzilla21 снял видеоролик, в котором утверждается, что "приличная часть" разработки перезагрузки была направлена на создание новой истории с Джонни Гэтом, Дексом, Шаунди, Пирсом и другими. Volition установила правило "20/80", согласно которому игра на 20% будет похожа на Saints Row: The Third и на 80% - на Saints Row 2, что позволит в некоторых моментах устраивать настоящий хаос, уравновешивая его приземленным гангстерским геймплеем, который полюбился поклонникам второй игры. К сожалению, в результате действий вышестоящих лиц в Volition и команд издателя Deep Silver, предположительно, возникли проблемы с разработкой, которые могли сорвать то, что действительно порадовало бы фанатов.

Далее в видеоролике говорится о том, что когда Volition была недавно приобретена компанией Gearbox, она устранила многие из этих внутренних проблем и настроила студию на успех в будущем. Возможно, в будущем Saints Row будет жить под руководством другого разработчика, но, к сожалению, не Volition. Также трудно сказать, вернутся ли в игру эти культовые персонажи.