По слухам, в перезагрузке Saints Row планировалось возвращение Джонни Гэта и других классических персонажей

Изначально предполагалось, что перезагрузка Saints Row будет посвящена Джонни Гэту и другим классическим персонажам франшизы.
Серия Saints Row - одна из самых любимых франшиз с открытым миром, однако в последние годы она переживает не лучшие времена. Saints Row 4 вышла в 2013 г., за месяц до выхода Grand Theft Auto V, и полностью изменила представление об играх с открытым миром на долгие годы вперед. Компания Volition решила перейти к другим проектам, и серия Saints Row была заморожена на более чем десятилетие. Разработчики решили перезагрузить серию, как только поняли, что в последней игре они отправились в ад, космос и ввели в серию суперспособности.
К сожалению, перезагрузка была воспринята не очень хорошо. Saints Row подверглась критике как со стороны фанатов, так и со стороны критиков за неубедительный сюжет, раздражающих персонажей и устаревший геймплей. Многие отмечали, что отход от оригинальной Saints был ошибкой, поскольку такие персонажи, как Джонни Гэт, были невероятно любимы и оказали заметное влияние на серию. К сожалению, Saints Row не прижилась, и летом этого года компания Volition прекратила свое существование.
Судьба серии Saints Row остается загадкой, но, похоже, все могло сложиться иначе. Ютубер mrsaintsgodzilla21 снял видеоролик, в котором утверждается, что "приличная часть" разработки перезагрузки была направлена на создание новой истории с Джонни Гэтом, Дексом, Шаунди, Пирсом и другими. Volition установила правило "20/80", согласно которому игра на 20% будет похожа на Saints Row: The Third и на 80% - на Saints Row 2, что позволит в некоторых моментах устраивать настоящий хаос, уравновешивая его приземленным гангстерским геймплеем, который полюбился поклонникам второй игры. К сожалению, в результате действий вышестоящих лиц в Volition и команд издателя Deep Silver, предположительно, возникли проблемы с разработкой, которые могли сорвать то, что действительно порадовало бы фанатов.
Далее в видеоролике говорится о том, что когда Volition была недавно приобретена компанией Gearbox, она устранила многие из этих внутренних проблем и настроила студию на успех в будущем. Возможно, в будущем Saints Row будет жить под руководством другого разработчика, но, к сожалению, не Volition. Также трудно сказать, вернутся ли в игру эти культовые персонажи.
Настоящим Святым в этом гoвне места нет
Сильные слова, но только закончилось всё для тех Святых каким-то DLC к 4 части в аду.
"Volition установила правило "20/80", согласно которому игра на 20% будет похожа на Saints Row: The Third и на 80% - на Saints Row 2, что позволит в некоторых моментах устраивать настоящий хаос, уравновешивая его приземленным гангстерским геймплеем, который полюбился поклонникам второй игры."
И ведь это совершенно правильным решением было бы!
2 часть самая лучшая, это было лучшее творение Volition. Стилуотер гораздо проработаннее был и больше, чем Стилпорт. Множество районов со своим настроением. Тут и академгородок и гетто и даже нотки футуризма. Сюжет был мрачнее, а бреда было в меру. Да и то, он не был таким, каким оказался в 4 части. Самое главное было бы балансировать между реализмом и фаном, присущим 3 и 4. Саундтрек тоже был лучшим именно во 2 части как по мне.
В идеале было бы сделать интересную историю, с хорошей по-голливудски постановкой и запоминающимися миссиями как в 3, хорошо проработанным городом с сайд миссиями, разбавив немного бредом/трешем из 3-4.
И опять не устаю повторять, лучше бы они сделали ремейки 1 и 2 SR. И очень грустно за судьбу так и не вышедшего патча для 2 SR который поправил бы ужасный пк порт.
Тоже это заметил. Стилуотер вообще один из самых правдоподобных городов в играх. Разрабы до такой стерени заморочились проработкой, что вручную расставили по всему городу более 20.000 узлов действий, управляющих поведением горожан, такого я нигде не видел ни до ни после.
Исследовать город было реально интересно. Стилпорт в этом отношении очень разочаровал.
вроде планировали действительно интересный концепт, но высрали то что высрали. пару дней пытался в это поиграть, но так и не смог - лютое убожество
Планировалось, планировалось, да не выпланировалось
Третья часть давала чувство полной свободы без страха и ограничений. А перезапуск даёт чувство фортнайта.
Ну, новая часть в целом средняя игра, в основном на один раз. Однако я согласен с тем, что там Святыми и не пахнет. Ну, и да, игра без Босса, Джонни, Шаунди, Кинзи, это уже не то. Блин... Может переиграть в предыдущие части? Жаль... Что из-за AVX в ремастеры 3 и 4 части поиграть не могу. А вот в старые версии, тут вопрос: идут ли они спокойно на 10-ке? Я бы с удовольствием снова посмотрел на Святых. Особенно на Шаунди и Кинзи в 4 части, шикарные девушки.
Ну, новая часть в целом средняя игра, в основном на один раз. Однако я согласен с тем, что там Святыми и не пахнет. Ну, и да, игра без Босса, Джонни, Шаунди, Кинзи, это уже не то. Блин... Может переиграть в предыдущие части? Жаль... Что из-за AVX в ремастеры 3 и 4 части поиграть не могу. А вот в старые версии, тут вопрос: идут ли они спокойно на 10-ке? Я бы с удовольствием снова посмотрел на Святых. Особенно на Шаунди и Кинзи в 4 части, шикарные девушки.