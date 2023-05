Разработчики Saints Row поделились подробностями крупного обновление, которое исправит сотни ошибок ©

Релиз перезапуска Saints Row состоялся в августе прошлого года на ПК и консолях. Новое творение студии Volition вряд ли можно было назвать успешным из-за средних оценок от критиков и недовольных отзывов от игроков. Несмотря на это, разработчики продолжают развивать игру и летом собираются выпустить сразу несколько крупных апдейтов. Первым обновлением на очереди станет расширение The Heist and The Hazardous со множеством нововведений. Сегодня авторы Saints Row раскрыли подробности предстоящего обновления.

Студия Volition на официальном сайте опубликовала полный список примечаний к обновлению. Наряду с платным расширением The Heist and The Hazardous и бесплатного включения в игре нового района Саншайн Спрингс, разработчики усердно работали над сотнями правок. Патч получился действительно огромным, он включает в себя капитальный ремонт боя, который делает его более плавным и крутым, а также новые функции, такие как режим селфи и колесо эмоций, позволяющее выбрать до 8 эмоций.

Кроме того, в Saints Row было исправлено огромное количество ошибок, включая проблемы с достижениями, баги и общей стабильностью игры. С подробным описанием обновления можно ознакомиться на официальном сайте. Релиз патча состоится 9 мая на ПК и консоли.