Saints Row (2022) 23.08.2022
5.2 785 оценок

Разработчики Saints Row поделились подробностями крупного обновление, которое исправит сотни ошибок

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Gutsz
Новости

Релиз перезапуска Saints Row состоялся в августе прошлого года на ПК и консолях. Новое творение студии Volition вряд ли можно было назвать успешным из-за средних оценок от критиков и недовольных отзывов от игроков. Несмотря на это, разработчики продолжают развивать игру и летом собираются выпустить сразу несколько крупных апдейтов. Первым обновлением на очереди станет расширение The Heist and The Hazardous со множеством нововведений. Сегодня авторы Saints Row раскрыли подробности предстоящего обновления.

Студия Volition на официальном сайте опубликовала полный список примечаний к обновлению. Наряду с платным расширением The Heist and The Hazardous и бесплатного включения в игре нового района Саншайн Спрингс, разработчики усердно работали над сотнями правок. Патч получился действительно огромным, он включает в себя капитальный ремонт боя, который делает его более плавным и крутым, а также новые функции, такие как режим селфи и колесо эмоций, позволяющее выбрать до 8 эмоций.

Кроме того, в Saints Row было исправлено огромное количество ошибок, включая проблемы с достижениями, баги и общей стабильностью игры. С подробным описанием обновления можно ознакомиться на официальном сайте. Релиз патча состоится 9 мая на ПК и консоли.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Makar_AS8

Ну чтоже, посмотрим на эти правки и изменения.. На пиратке

1
ulug
исправит сотни ошибок

и добавить еще сотни

0
Merelone

Можно не исправлять сотни ошибок, если исправить только одну - удалить эту игру.

0
pudovik17

Хватит этот труп уже насиловать, а? Какие-то конченные...

0
Артём Маслов

Не создовали бы это чадо и сотни ошибок не нужно было бы исправлять

0