Saints Row получила дополнение Doc Ketchum's Murder Circus вместе с обновлением Boot Hill

Загружаемый контент расширения Saints Row «Doc Ketchum’s Murder Circus» теперь доступен вместе с бесплатным обновлением контента «Boot Hill», объявили издатель Deep Silver и разработчик Volition.
«Цирк убийств Дока Кетчума» — второе из трех запланированных дополнений с загружаемым контентом для Saints Row. Его можно приобрести отдельно или в составе абонемента Saints Row Expansion Pass.
В дополнени представлен новый автономный одиночный режим с геймплеем в стиле орды в соревновательной обстановке сенсационного подпольного игрового шоу Дока Кетчума. Загружаемый контент поставляется с четырьмя новыми игровыми персонажами, каждый со своим уникальным набором навыков. Владельцы абонементов на расширение Saints Row теперь могут попасть в Цирк убийств Дока Кетчума, а те, у кого нет абонемента, теперь могут приобрести загружаемый контент.
Остров Нью-Бирмингем — жуткая цирковая версия района Бут-Хилл, созданная Доком. Обновленная область доступна для всех игроков и входит в состав последнего бесплатного обновления контента Saints Row вместе с новым режимом Cheat App и еще большим количеством улучшений и исправлений, улучшающих качество жизни.
Третье, последнее и крупнейшее дополнение для Saints Row — «Песнь пыли и льда» — выйдет в августе этого года.
Saints Row уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в магазине Epic Games Store, а летом появится в Steam.
Оно живое?
Volition: "мы делаем перезапуск для серии, так как она зашла в тупик и много клоунады, фентази уже. Мы возвращаемся к истокам серии".
Также Volition:
Выйдет в Steam - можно будет посмотреть, что за игра.
Что тут смотреть, уже давно ясно игра проходняк.
Я не смотрел за игрой. К тому же, пока она не вышла в Steam. Да и высоких ожиданий нет после IV и Gat Out of Hell.
Игра есть на всех хороших сайтах
Четверка на пару голов выше этого кала.