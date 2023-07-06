Saints Row (2022) 23.08.2022
5.2 821 оценка

Saints Row получила дополнение Doc Ketchum's Murder Circus вместе с обновлением Boot Hill

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monk70
Новости

Загружаемый контент расширения Saints Row «Doc Ketchum’s Murder Circus» теперь доступен вместе с бесплатным обновлением контента «Boot Hill», объявили издатель Deep Silver и разработчик Volition.

«Цирк убийств Дока Кетчума» — второе из трех запланированных дополнений с загружаемым контентом для Saints Row. Его можно приобрести отдельно или в составе абонемента Saints Row Expansion Pass.

В дополнени представлен новый автономный одиночный режим с геймплеем в стиле орды в соревновательной обстановке сенсационного подпольного игрового шоу Дока Кетчума. Загружаемый контент поставляется с четырьмя новыми игровыми персонажами, каждый со своим уникальным набором навыков. Владельцы абонементов на расширение Saints Row теперь могут попасть в Цирк убийств Дока Кетчума, а те, у кого нет абонемента, теперь могут приобрести загружаемый контент.

Остров Нью-Бирмингем — жуткая цирковая версия района Бут-Хилл, созданная Доком. Обновленная область доступна для всех игроков и входит в состав последнего бесплатного обновления контента Saints Row вместе с новым режимом Cheat App и еще большим количеством улучшений и исправлений, улучшающих качество жизни.

Третье, последнее и крупнейшее дополнение для Saints Row — «Песнь пыли и льда» — выйдет в августе этого года.

Saints Row уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в магазине Epic Games Store, а летом появится в Steam.

-4
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
AlexFullBeast

Оно живое?

0
AlexFullBeast

Volition: "мы делаем перезапуск для серии, так как она зашла в тупик и много клоунады, фентази уже. Мы возвращаемся к истокам серии".

Также Volition:

-1
warp 37

Выйдет в Steam - можно будет посмотреть, что за игра.

-4
kotasha

Что тут смотреть, уже давно ясно игра проходняк.

0
warp 37 kotasha

Я не смотрел за игрой. К тому же, пока она не вышла в Steam. Да и высоких ожиданий нет после IV и Gat Out of Hell.

-5
Abarmot90

Игра есть на всех хороших сайтах

0
0ncnjqybr warp 37

Четверка на пару голов выше этого кала.

1