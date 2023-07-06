Saints Row получила дополнение Doc Ketchum's Murder Circus вместе с обновлением Boot Hill ©

Загружаемый контент расширения Saints Row «Doc Ketchum’s Murder Circus» теперь доступен вместе с бесплатным обновлением контента «Boot Hill», объявили издатель Deep Silver и разработчик Volition.

«Цирк убийств Дока Кетчума» — второе из трех запланированных дополнений с загружаемым контентом для Saints Row. Его можно приобрести отдельно или в составе абонемента Saints Row Expansion Pass.

В дополнени представлен новый автономный одиночный режим с геймплеем в стиле орды в соревновательной обстановке сенсационного подпольного игрового шоу Дока Кетчума. Загружаемый контент поставляется с четырьмя новыми игровыми персонажами, каждый со своим уникальным набором навыков. Владельцы абонементов на расширение Saints Row теперь могут попасть в Цирк убийств Дока Кетчума, а те, у кого нет абонемента, теперь могут приобрести загружаемый контент.

Остров Нью-Бирмингем — жуткая цирковая версия района Бут-Хилл, созданная Доком. Обновленная область доступна для всех игроков и входит в состав последнего бесплатного обновления контента Saints Row вместе с новым режимом Cheat App и еще большим количеством улучшений и исправлений, улучшающих качество жизни.

Третье, последнее и крупнейшее дополнение для Saints Row — «Песнь пыли и льда» — выйдет в августе этого года.

Saints Row уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в магазине Epic Games Store, а летом появится в Steam.