Saints Row получит дополнение The Heist and The Hazardous 9 мая

Разработчик Volition объявил, что первое крупное расширение для Saints Row - The Heist and The Hazardous - выйдет 9 мая вместе с бесплатным обновлением, добавляющим в игру район Саншайн Спрингс.
The Heist and The Hazardous было представлено еще в марте в рамках дорожной карты контента, которую Volition предоставила для Saints Row. В расширении, которое станет частью Expansion Pass, будут представлены новые миссии кампании, транспортные средства, оружие и косметика.
Вместе с выходом расширения, Саншайн Спрингс станет первым из бесплатных районов, добавляемых в Saints Row, а другие районы появятся позже в этом году. Обновление также принесет с собой режим Selfie Mode, а также улучшения в бою.
Следующее крупное расширение для Saints Row, Doc Ketchum's Murder Circus, запланировано на июль и принесет с собой новый режим одиночной игры. В августе выйдет третье расширение, которое пока не имеет названия.
Saints Row доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Серьёзно? Они ЭТО ещё и допиливать будут после релиза?
Дайте этому трупу спокойно кануть в забвение.
Volition просто пипец какая упрямая! Не хочет признавать провал и продолжает свои попытки оживить труп...
это уже похоже больше на отмыв бабла или выполнение договоров, чем на "оживить", так как мертвые не умирают. Оживить, по моему, это это когда Director's Cut или какой-то там Edition с серьезными правками геймплея, а не как вот тут, хотя то что они там улучшают бой - надо посмотреть, может это кого-то переубедит и тот пойдет ее покупать, я тут хз
Ну или так...
БАЛДЁЖЬ!
Смысл им время на эту ерундистику тратить, новую какую игру уже бы начали.