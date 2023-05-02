Saints Row (2022) 23.08.2022
5.1 784 оценки

Saints Row получит дополнение The Heist and The Hazardous 9 мая

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butcher69
Новости

Разработчик Volition объявил, что первое крупное расширение для Saints Row - The Heist and The Hazardous - выйдет 9 мая вместе с бесплатным обновлением, добавляющим в игру район Саншайн Спрингс.

The Heist and The Hazardous было представлено еще в марте в рамках дорожной карты контента, которую Volition предоставила для Saints Row. В расширении, которое станет частью Expansion Pass, будут представлены новые миссии кампании, транспортные средства, оружие и косметика.

Вместе с выходом расширения, Саншайн Спрингс станет первым из бесплатных районов, добавляемых в Saints Row, а другие районы появятся позже в этом году. Обновление также принесет с собой режим Selfie Mode, а также улучшения в бою.

Следующее крупное расширение для Saints Row, Doc Ketchum's Murder Circus, запланировано на июль и принесет с собой новый режим одиночной игры. В августе выйдет третье расширение, которое пока не имеет названия.

Saints Row доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Кей Овальд

Серьёзно? Они ЭТО ещё и допиливать будут после релиза?

6
kurskiy

Дайте этому трупу спокойно кануть в забвение.

4
Strannik110

Volition просто пипец какая упрямая! Не хочет признавать провал и продолжает свои попытки оживить труп...

3
Игорь Остапенко

это уже похоже больше на отмыв бабла или выполнение договоров, чем на "оживить", так как мертвые не умирают. Оживить, по моему, это это когда Director's Cut или какой-то там Edition с серьезными правками геймплея, а не как вот тут, хотя то что они там улучшают бой - надо посмотреть, может это кого-то переубедит и тот пойдет ее покупать, я тут хз

2
Strannik110 Игорь Остапенко

Ну или так...

0
Tony Addams

БАЛДЁЖЬ!

0
tvorog8088

Смысл им время на эту ерундистику тратить, новую какую игру уже бы начали.

-1