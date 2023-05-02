Saints Row получит дополнение The Heist and The Hazardous 9 мая ©

Разработчик Volition объявил, что первое крупное расширение для Saints Row - The Heist and The Hazardous - выйдет 9 мая вместе с бесплатным обновлением, добавляющим в игру район Саншайн Спрингс.

The Heist and The Hazardous было представлено еще в марте в рамках дорожной карты контента, которую Volition предоставила для Saints Row. В расширении, которое станет частью Expansion Pass, будут представлены новые миссии кампании, транспортные средства, оружие и косметика.

Вместе с выходом расширения, Саншайн Спрингс станет первым из бесплатных районов, добавляемых в Saints Row, а другие районы появятся позже в этом году. Обновление также принесет с собой режим Selfie Mode, а также улучшения в бою.

Следующее крупное расширение для Saints Row, Doc Ketchum's Murder Circus, запланировано на июль и принесет с собой новый режим одиночной игры. В августе выйдет третье расширение, которое пока не имеет названия.

Saints Row доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.