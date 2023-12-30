Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет Saints Row

Как сообщает очень надежный billbil-kun, который до сих пор практически не ошибался, Saints RowSaints Row - это бесплатная игра, которая будет доступна в Epic Games Store сегодня, 30 декабря, начиная с 19:00.

Осталось всего шесть бесплатных игр EGS, прежде чем платформа вернется к своим старым добрым привычкам. В этом году конкурирующий магазин Steam снова балует всех своих пользователей ежедневными раздачами. Как и каждый год, здесь есть что-то на любой вкус и конфигурацию.

Сегодня игроки смогут забрать Saint Row. Речь идет не о самом первом эпизоде, а о перезагрузке, вышедшей в августе 2022 года. Игра с открытым миром от Volition явно не оправдала ожиданий и не справилась. Тем не менее студия сделала все возможное, чтобы исправить ситуацию, выпустив серию крупных бесплатных обновлений. Исправления ошибок, улучшения, новый контент — студия не сдавалась, но ничего не помогало. В итоге в этом году она закрыла свои двери. На самом деле это GTA-подобная игра, которая не воспринимает себя слишком серьезно. Она довольно средняя, но теперь она станет бесплатной на какое-то время, так почему бы и не попробовать?

Эта двенадцатая бесплатная игра в Epic Games Store будет доступна с 30 по 31 декабря. Кому выпадет нелегкая задача завершить этот особенный 2023 год? Пока что это остается загадкой. Согласно последней информации, одной из игр может стать отличная Guardians of the Galaxy, хотя пока точно не известно когда точно её будут раздавать.