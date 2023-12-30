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Saints Row 23.08.2022
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Открытый мир
5.4 928 оценок

Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет Saints Row

butcher69
Новости

Как сообщает очень надежный billbil-kun, который до сих пор практически не ошибался, Saints RowSaints Row - это бесплатная игра, которая будет доступна в Epic Games Store сегодня, 30 декабря, начиная с 19:00.

Осталось всего шесть бесплатных игр EGS, прежде чем платформа вернется к своим старым добрым привычкам. В этом году конкурирующий магазин Steam снова балует всех своих пользователей ежедневными раздачами. Как и каждый год, здесь есть что-то на любой вкус и конфигурацию.

Сегодня игроки смогут забрать Saint Row. Речь идет не о самом первом эпизоде, а о перезагрузке, вышедшей в августе 2022 года. Игра с открытым миром от Volition явно не оправдала ожиданий и не справилась. Тем не менее студия сделала все возможное, чтобы исправить ситуацию, выпустив серию крупных бесплатных обновлений. Исправления ошибок, улучшения, новый контент — студия не сдавалась, но ничего не помогало. В итоге в этом году она закрыла свои двери. На самом деле это GTA-подобная игра, которая не воспринимает себя слишком серьезно. Она довольно средняя, но теперь она станет бесплатной на какое-то время, так почему бы и не попробовать?

Эта двенадцатая бесплатная игра в Epic Games Store будет доступна с 30 по 31 декабря. Кому выпадет нелегкая задача завершить этот особенный 2023 год? Пока что это остается загадкой. Согласно последней информации, одной из игр может стать отличная Guardians of the Galaxy, хотя пока точно не известно когда точно её будут раздавать.

-6
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Ольга Бузова

За такое еще доплатить должны

10
kotasha

Мда знатно разработчики обделались с игрой выпустили не понятно что.

1
Юрец Одесса

Ну хорошо так под новый год они подшутили :D

1
kotasha

некст игра похоже эта будет

1
HardworkingDev

Как забирать их? у меня показывает что недоступно в вашем регионе

0
kotasha

для рф аккаунта ни как, пара бы уже запомнить, либо смена региона или создания нового аккаунта ну и в обоих случаев используют впн.

1
HardworkingDev kotasha

я использую впн и меняю регион, все одно и тоже

0
Anton Korchagin HardworkingDev

создавать другой аккаунт,впн и смена региона не помогут

0
kotasha Anton Korchagin

? тогда как я забираю игры где блокировка, чушь не пиши.

0
Александр Назарко Anton Korchagin

Я спокойно себе менял регион с ру на турецкий под впн

0
JustA_NiceGuy

В такое бесплатно и поиграем. Разок.

0
JohnTornton

очередной эксклюзив раздают

опять же вопрос, зачем там покупать эксклюзивы?

0
ivan41kds

за бесплатно это еще неплохая игра

-1
U1traMagnum

Не то что я хотел видеть но сойдет. Жаль только разрабы обосрамс сделали.

-1
ShadowM88

Нет, спасибо, гамно не нужно!

-1
alexhistory

Да уже тысячу раз прошли, сколько можно

-7