Состоялся релиз сюжетного дополнения The Heist and The Hazardous для Saints Row

Разработчик Volition объявили о релизе первого крупного расширение для Saints Row - The Heist and The Hazardous, дополнение стало доступно вместе с бесплатным обновлением, добавляющим в игру район Саншайн Спрингс.
The Heist and The Hazardous, которое было представлено в рамках обновленной дорожной карты Saints Row еще в марте, является первым из трех обещанных дополнений для платного Expansion Pass для криминальной игры с открытым миром, которое принесет новые сюжетные миссии, события, косметику и многое другое
Второе дополнение из Expansion Pass под названием Doc Ketchum's Murder Circus выйдет вместе с еще одним бесплатным обновлением в июле, а третье и последнее платное DLC появится в августе. Оно будет сопровождаться вторым бесплатным расширением карты района и другими новыми возможностями.
Saints Row доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Когда я пробовал эту часть, меня больше всего убил удар ногой, из-за которого уже дальше не мог играть😃как будто не людей пинаешь, а картонную стену
Боже, ну и срань.Абсолютно убого, коряво и пусто.У вас такого ощущения не возникло гляда трейлер?Как будто на пустыню смотришь.
Помянем заранее, вечная память некогда хорошей серии 1 и 2 части.
И эта часть хорошая!!!!!
Нет.
Хорошая часть!!!!! И если вам не нравится - это ваши проблемы!
нет!
Дерьмовая часть!!! С героями фемкой-латиной, нигром, и радужным педиком. И самым отстойным сюжетом. По всем параметрам проигрывающая той же второй части. Если тебе это нравится - то ты копрофил.
Основную игру прошёл практически на релизе. Наверное надо будет дождаться выхода всех 3-x DLC и разом их пройти и забыть об этой игре.
Завтра гляну, особенно интересно что они там с баевкой сделали, ведь боевка это самая слабая сторона перезапуска
А что они обещали с боевкой сделать?