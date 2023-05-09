Saints Row (2022) 23.08.2022
5.2 790 оценок

Состоялся релиз сюжетного дополнения The Heist and The Hazardous для Saints Row

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butcher69
Новости

Разработчик Volition объявили о релизе первого крупного расширение для Saints Row - The Heist and The Hazardous, дополнение стало доступно вместе с бесплатным обновлением, добавляющим в игру район Саншайн Спрингс.

The Heist and The Hazardous, которое было представлено в рамках обновленной дорожной карты Saints Row еще в марте, является первым из трех обещанных дополнений для платного Expansion Pass для криминальной игры с открытым миром, которое принесет новые сюжетные миссии, события, косметику и многое другое

Второе дополнение из Expansion Pass под названием Doc Ketchum's Murder Circus выйдет вместе с еще одним бесплатным обновлением в июле, а третье и последнее платное DLC появится в августе. Оно будет сопровождаться вторым бесплатным расширением карты района и другими новыми возможностями.

Saints Row доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
clarkkent

Когда я пробовал эту часть, меня больше всего убил удар ногой, из-за которого уже дальше не мог играть😃как будто не людей пинаешь, а картонную стену

0
Everect

Боже, ну и срань.Абсолютно убого, коряво и пусто.У вас такого ощущения не возникло гляда трейлер?Как будто на пустыню смотришь.

-1
Destroited

Помянем заранее, вечная память некогда хорошей серии 1 и 2 части.

-2
Константин Выжлаков

И эта часть хорошая!!!!!

-7
Viperaberus21 Константин Выжлаков

Нет.

3
Константин Выжлаков Viperaberus21

Хорошая часть!!!!! И если вам не нравится - это ваши проблемы!

-4
golab42 Константин Выжлаков

нет!

2
Выxyxoль Константин Выжлаков

Дерьмовая часть!!! С героями фемкой-латиной, нигром, и радужным педиком. И самым отстойным сюжетом. По всем параметрам проигрывающая той же второй части. Если тебе это нравится - то ты копрофил.

0
Zloy_ParKur

Основную игру прошёл практически на релизе. Наверное надо будет дождаться выхода всех 3-x DLC и разом их пройти и забыть об этой игре.

-2
Абабков Денис

Завтра гляну, особенно интересно что они там с баевкой сделали, ведь боевка это самая слабая сторона перезапуска

-3
vizas101

А что они обещали с боевкой сделать?

0