Состоялся релиз сюжетного дополнения The Heist and The Hazardous для Saints Row ©

Разработчик Volition объявили о релизе первого крупного расширение для Saints Row - The Heist and The Hazardous, дополнение стало доступно вместе с бесплатным обновлением, добавляющим в игру район Саншайн Спрингс.

The Heist and The Hazardous, которое было представлено в рамках обновленной дорожной карты Saints Row еще в марте, является первым из трех обещанных дополнений для платного Expansion Pass для криминальной игры с открытым миром, которое принесет новые сюжетные миссии, события, косметику и многое другое

Второе дополнение из Expansion Pass под названием Doc Ketchum's Murder Circus выйдет вместе с еще одним бесплатным обновлением в июле, а третье и последнее платное DLC появится в августе. Оно будет сопровождаться вторым бесплатным расширением карты района и другими новыми возможностями.

Saints Row доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.