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Saints Row 4 19.08.2013
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.7 4 517 оценок

В сеть утек исходный код Saints Row 4

AceTheKing
Новости

Как стало известно, в сети оказался исходный код экшена Saints Row 4 от закрытой студии Volition. Архив с исходным кодом и ассетами игры был выложен на 4chan.

Судя по скриншотам, архив с исходным кодом весит внушительные 210 ГБ, поскольку содержит в себе разные вариации видеороликов и несжатые ассеты игры. Неизвестно кто именно слил в сеть исходный код игры - студия Volition была закрыта еще в 2023-м году.

Владелец прав на франшизу, компания Embracer, на данный момент никак не прокомментировала утечку.

19
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
bysaturn

Лучше бы от 2 части слили)

19
PolGhost

Ох, не напоминай. Игра конечно веселая, но там самая отвратительная физика авто, что я видел в играх

7
Lvinomord PolGhost

Даа...согласен.С вождением там был полный пипец...

1
Extor Menoger PolGhost

Киберпанк её переплюнул по убогости

-2
Антон Радикалушкин PolGhost

По отараиности физики ее отгонят ghost recon wildlands и метал Гир фантом пейн +)

0
lowkek

Так его потеряли, что даже разрабы не могут ремастер сделать. А тот, кто пытался, к сожалению, умер от рака несколько лет назад

0
PolGhost

Даже архив называется sr35 - можно читать Saints Row 3.5. Не удивлюсь, если в процессе разработки - так и называлась игра

10
Ольга Бузова

Так и было ,хотели сначала сделать в виде длс ,но потом перешла в целую игру

3
ugf16349

Хотелось бы, чтобы утёк исходный код для 1 и 2 части.

9
WerGC

лучшая часть была 1 эксклюзив X-BOX вот это была игра во всем отличная

1
ugf16349

Прошёл на эмуляторе xenia с поддержкой мыши, ничего особенного, но ради сюжета пройди можно. Лучше вторую или в третью часть сыграть.

3
Rorschach93

ого

1
Brock_Harrison

слив не случаен, прогревают гоев, видимо 5 часть хотят делать и так проверяют настроение игроков хотят ли они 5 часть.

0
Raees786

делать некому Volition уже нет а судя по тому как Embracer эбала мозги Volition при разработки sr2022года то ждать чего-то нормального от какой-то другой студии нет смысла

3
Makar_AS8

Ты сколько спал, уважаемый? 5 часть уже года 2 как вышла и мы получили повесточный перезапуск Святых. Игру засрали даже на прогрессивном западе и продажи были низкими. Допрогревались

0
Brock_Harrison Makar_AS8

5 часть о святой кот Шредингер, там что реально повсточки больше чем в конкорде оказалось?

0
Случайный Игрок

Когда кто-то обсирается, внезапно начинаются "утечки"

0
Brock_Harrison Случайный Игрок

это и к яндексу относится тоже? У них тоже утечки бывают но перс данных.

0
Пользователь ВКонтакте

И что это нам даёт? // Глеб Громов

0
Пользователь ВКонтакте

В целом ничего, если даже найдутся энтузиасты им судебными исками в попу огурцов напихают // Валентин Бабкин

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Не знаю всей кухни, но с сайнтс роу 2 прокатило и сумели запилить крупный мод с кучей исправлений и добавлений, даже миссии из длс портировали . // Миша Силовичков

0
ugf16349 Пользователь ВКонтакте

Не портировали миссии из длс для SR2, хорош кидать ложную информацию.

0
Sider999

Лучше бы на вторую часть выложили. 4я и так была ни о чём.

-1
AlexFoRestor

а вторая о чём?

0
Yoshemitsu

И шо с ним делать? На хлеб намазывать? Или кто-то будет создавать моды и дополнения к этой игре?

-5
hpi

Скачать и втыкать с умным понимающим лицом.

0
StrelitziaReg

без движка проект не откроешь , а вот кукурузис исходный код сливали , там интересно можно ли открыть проект через край энжин , ведь он же открытый движок

0
Sunset_Neko StrelitziaReg

так ср3-4 на анриле 3м

0