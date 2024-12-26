В сеть утек исходный код Saints Row 4

Как стало известно, в сети оказался исходный код экшена Saints Row 4 от закрытой студии Volition. Архив с исходным кодом и ассетами игры был выложен на 4chan.

Судя по скриншотам, архив с исходным кодом весит внушительные 210 ГБ, поскольку содержит в себе разные вариации видеороликов и несжатые ассеты игры. Неизвестно кто именно слил в сеть исходный код игры - студия Volition была закрыта еще в 2023-м году.

Владелец прав на франшизу, компания Embracer, на данный момент никак не прокомментировала утечку.