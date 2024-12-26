В сеть утек исходный код Saints Row 4

Как стало известно, в сети оказался исходный код экшена Saints Row 4 от закрытой студии Volition. Архив с исходным кодом и ассетами игры был выложен на 4chan.
Судя по скриншотам, архив с исходным кодом весит внушительные 210 ГБ, поскольку содержит в себе разные вариации видеороликов и несжатые ассеты игры. Неизвестно кто именно слил в сеть исходный код игры - студия Volition была закрыта еще в 2023-м году.
Владелец прав на франшизу, компания Embracer, на данный момент никак не прокомментировала утечку.
Лучше бы от 2 части слили)
Ох, не напоминай. Игра конечно веселая, но там самая отвратительная физика авто, что я видел в играх
Даа...согласен.С вождением там был полный пипец...
Киберпанк её переплюнул по убогости
По отараиности физики ее отгонят ghost recon wildlands и метал Гир фантом пейн +)
Так его потеряли, что даже разрабы не могут ремастер сделать. А тот, кто пытался, к сожалению, умер от рака несколько лет назад
Даже архив называется sr35 - можно читать Saints Row 3.5. Не удивлюсь, если в процессе разработки - так и называлась игра
Так и было ,хотели сначала сделать в виде длс ,но потом перешла в целую игру
Хотелось бы, чтобы утёк исходный код для 1 и 2 части.
лучшая часть была 1 эксклюзив X-BOX вот это была игра во всем отличная
Прошёл на эмуляторе xenia с поддержкой мыши, ничего особенного, но ради сюжета пройди можно. Лучше вторую или в третью часть сыграть.
ого
слив не случаен, прогревают гоев, видимо 5 часть хотят делать и так проверяют настроение игроков хотят ли они 5 часть.
делать некому Volition уже нет а судя по тому как Embracer эбала мозги Volition при разработки sr2022года то ждать чего-то нормального от какой-то другой студии нет смысла
Ты сколько спал, уважаемый? 5 часть уже года 2 как вышла и мы получили повесточный перезапуск Святых. Игру засрали даже на прогрессивном западе и продажи были низкими. Допрогревались
5 часть о святой кот Шредингер, там что реально повсточки больше чем в конкорде оказалось?
Когда кто-то обсирается, внезапно начинаются "утечки"
это и к яндексу относится тоже? У них тоже утечки бывают но перс данных.
И что это нам даёт? // Глеб Громов
В целом ничего, если даже найдутся энтузиасты им судебными исками в попу огурцов напихают // Валентин Бабкин
Не знаю всей кухни, но с сайнтс роу 2 прокатило и сумели запилить крупный мод с кучей исправлений и добавлений, даже миссии из длс портировали . // Миша Силовичков
Не портировали миссии из длс для SR2, хорош кидать ложную информацию.
Лучше бы на вторую часть выложили. 4я и так была ни о чём.
а вторая о чём?
И шо с ним делать? На хлеб намазывать? Или кто-то будет создавать моды и дополнения к этой игре?
Скачать и втыкать с умным понимающим лицом.
без движка проект не откроешь , а вот кукурузис исходный код сливали , там интересно можно ли открыть проект через край энжин , ведь он же открытый движок
так ср3-4 на анриле 3м