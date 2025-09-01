Saints Row 5 должна была стать продолжением Saints Row 3, но THQ Nordic заставила разработчиков перезапустить серию

Новый масштабный отчет от известного фаната серии и блогера mrsaintsgodzilla21 пролил свет на истинные причины провала ребута Saints Row 2022 года и последующего закрытия студии Volition. Согласно расследованию, разработчики никогда не хотели перезапускать франшизу и создавали совсем другую игру - сиквел с классическими персонажами.

Блогер сообщает, что ещё в 2019 году, во время визита в студию Volition, ему показали раннюю версию игры под кодовым названием Saints Row Cinco. По задумке разработчиков, игра должна была игнорировать сюжет Saints Row IV и продолжить историю непосредственно с событий Saints Row: The Third, вернув серию к её "криминальным корням".

Разработка Saints Row 5 продвинулась настолько далеко, что актёр, озвучивающий Пирса, уже записал для игры свои реплики. Однако этот контент так и не был использован.

Всё изменилось после того, как THQ Nordic приобрела Deep Silver. Новое руководство, по данным отчета, отвергло идею сиквела и приказало команде начать разработку с чистого листа. Volition попыталась предложить альтернативу - перезапуск, но с сохранением старого состава банды Святых. Этот вариант также был отклонен.

Издание также наложило вето на ряд ключевых игровых особенностей, которые, по мнению автора видео, могли бы сделать игру лучше. Среди отсеченных механик: система "Криминальных предприятий" для кастомизации города, глубокий тюнинг автомобилей и использование врагов в качестве живого щита, которые были сочтены издателем чересчур жестокими.

Провальный релиз Saints Row в августе 2022 года в сочетании с финансовыми трудностями материнской компании Embracer Group привёл к тому, что спустя всего год студия Volition была закрыта после 30 лет работы в индустрии.

Теперь, с закрытием студии, оригинальный замысел Saints Row 5, который так хотели реализовать разработчики, скорее всего, навсегда останется лишь на ранних концептах.