Saints Row 5 должна была стать продолжением Saints Row 3, но THQ Nordic заставила разработчиков перезапустить серию

Новый масштабный отчет от известного фаната серии и блогера mrsaintsgodzilla21 пролил свет на истинные причины провала ребута Saints Row 2022 года и последующего закрытия студии Volition. Согласно расследованию, разработчики никогда не хотели перезапускать франшизу и создавали совсем другую игру - сиквел с классическими персонажами.
Блогер сообщает, что ещё в 2019 году, во время визита в студию Volition, ему показали раннюю версию игры под кодовым названием Saints Row Cinco. По задумке разработчиков, игра должна была игнорировать сюжет Saints Row IV и продолжить историю непосредственно с событий Saints Row: The Third, вернув серию к её "криминальным корням".
Разработка Saints Row 5 продвинулась настолько далеко, что актёр, озвучивающий Пирса, уже записал для игры свои реплики. Однако этот контент так и не был использован.
Всё изменилось после того, как THQ Nordic приобрела Deep Silver. Новое руководство, по данным отчета, отвергло идею сиквела и приказало команде начать разработку с чистого листа. Volition попыталась предложить альтернативу - перезапуск, но с сохранением старого состава банды Святых. Этот вариант также был отклонен.
Издание также наложило вето на ряд ключевых игровых особенностей, которые, по мнению автора видео, могли бы сделать игру лучше. Среди отсеченных механик: система "Криминальных предприятий" для кастомизации города, глубокий тюнинг автомобилей и использование врагов в качестве живого щита, которые были сочтены издателем чересчур жестокими.
Провальный релиз Saints Row в августе 2022 года в сочетании с финансовыми трудностями материнской компании Embracer Group привёл к тому, что спустя всего год студия Volition была закрыта после 30 лет работы в индустрии.
Теперь, с закрытием студии, оригинальный замысел Saints Row 5, который так хотели реализовать разработчики, скорее всего, навсегда останется лишь на ранних концептах.
Туда им и дорога, помню как они отвечали фанатам когда перезапуск делали, мол вы никто, ничего не понимаете, заткнитесь и жрите, ну и что в итоге)
Да перезапустили прямиком в могилу.
И вышел треш. А 3 была топ в своё время, замена GTA2 с реальным хаосом и разрушением. Танк зачётно сминал авто.
перезапустили на все деньги
Последняя часть единственная нормальная игра в серии.
Ну сказали им сделать перезапуск, ок, в чем проблем сделать его нормальным, конечно же виноват издатель который отверг пару идей и из за этого вышло полное гамно. Скорее дело в том, что от разрабов которые делали 3 часть в компании никого не осталось, а над новой частью работали бездари, вот и все.
Halo Infinite делали 6 лет под чутким надзором таких же гениев. Итог известен. Сваливать всё на бездарей в студии это как обвинять инструменты в том что хирург провёл лоботомию вместо аппендэктомии.
Так кор геймплей Halo Infinite был отличным, все по классике, в порядке была и оптимизация, так же я не встречал багов, из минусов не нужный открытый мир и простенький сюжет с однотипными локациями, все это не дело игру плохой, спорной да, но играть в нее было приятно. А у последних Святых вообще не было хороших моментов, ни в одном аспекте игры, у талантливых людей так не бывает.
игра вышла более менее кроме некоторых неудачных мест. просто хейт состоял в том что игра в осноном не та и скучная по причине что клоунада не такая как в прошлых частях а кто то хотел серьезной бандитской клоунады из ранних частей. кто то хотел старых персонажей.
Увы таков результат того, что богатые дебилы выкупают талантливую студию с успешными проектами и говорят чё да как делать, при том что сами "дуб дубом".
Embracer Group это вообще тот ещё скам кучу компаний закопали, есть видео где их разбирают как они набирают кредитов и покупают студий, и пихаю всякую повестку в игру чтобы угодить кредиторам на пример блекрок.
Именно с "Saints Row: The Third" фантастика пошла, вместе с пафосом.
если правда лол кек. не знаю как бы выглядела сейнс роу 5 в альтернативной вселенной, надо будет глянуть какинибудь прохождение. запус новой серии всегда большой риск, запуск новой серии или геймплено других игор под старой торговой маркой позлит старых фанатов. запустили колесо фартуны игры для привлечения новой аудитори - не фортануло. с другой стороны вечно парить одни и те же яйца тоже вряд ли возмоно. постепенно игры станут мениее успешными и игроки будут желать чего то нового а новые игроки не будут понимать и иметь точку входа в долгую серию если она последовательно развивается.