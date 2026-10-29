Saints Row: The Third Remastered добралась до мобильных устройств на iOS и Android

Компания Feral Interactive объявила о выходе Saints Row: The Third Remastered на устройствах под управлением iOS и Android.

Мобильная версия Saints Row: The Third Remastered сочетает в себе улучшенную графику, знакомую по консольному изданию, и полностью настраиваемое сенсорное управление, что делает игровой процесс в открытом мире максимально комфортным в любом месте. Также предусмотрена поддержка геймпадов на всех устройствах, а на iPadOS и Android — поддержка клавиатуры и мыши.

В игру можно играть как в одиночку, так и с другом в режиме совместного онлайн-прохождения. В комплект включены все оригинальные дополнения: смертоносное состязание «Genkibowl VII» от профессора Генки, научно-фантастическое приключение «Gangstas in Space» и безумные эксперименты в дополнении «The Trouble With Clones». Кроме того, вас ждут более 30 дополнительных видов оружия, транспортных средств и костюмов.