Saints Row: The Third увековечена в музее видеоигр благодаря странному персонажу-тесту

На фоне интереса к сохранению цифрового наследия внимание игрового сообщества неожиданно привлек объект под названием Skinballs — тестовый персонаж из серии Saints Row, созданный студией Volition. Этот необычный набор из четырёх сфер разных оттенков кожи использовался художниками при разработке Saints Row: The Third для проверки освещения и корректного отображения цвета персонажей. Теперь Skinballs официально стал частью коллекции Музея игр и игрушек The Strong Museum of Play в США.

Как рассказала бывшая сотрудница Volition Элизабет Зелле, история Skinballs началась с внутреннего инструмента тестирования, который случайно превратился в культовый символ студии. Сотрудники музея, среди которых — куратор цифрового архива Эндрю Борман, отметили, что этот «кучевой набор шаров» уже приобрёл меметический статус в моддерском сообществе, став чем-то вроде аналогии с фиолетовым шаблоном “missing texture” из движка Source.

После закрытия Volition весной 2024 года разработчики передали музею тысячи материалов, включая ранние сборки игр, документацию и награды. Среди них оказался и Skinballs — теперь уже официально признанный частью истории видеоигр. Пусть он никогда не появлялся на обложках и не стал героем, но именно такие мелкие детали напоминают, сколько труда и юмора скрыто за созданием виртуальных миров.