"Святые" снова в деле - ремастер Saints Row: The Third выходит на iOS и Android

Культовый криминальный экшен Saints Row: The Third Remastered официально доберётся до мобильных устройств. Обновлённая версия игры станет доступна на iOS и Android уже 29 октября, предложив полный сюжет, все дополнения и поддержку как сенсорного управления, так и внешних контроллеров.

По сюжету «Святые» отправляются покорять Стилпорт — некогда процветающий мегаполис, который оказался под контролем преступного объединения «Синдикат». Игрокам предстоит создать собственного «Босса» в расширенном редакторе персонажа и вернуть банде влияние, сражаясь с торговцами оружием, кибербойцами и другими эксцентричными противниками.

Мобильная версия сохранит фирменное безумие оригинала: в арсенале останутся танки, ховербайки, истребители, авиаудары, дроны и самое необычное оружие серии. Помимо сюжетной кампании, игроков ждут многочисленные побочные активности — от страхового мошенничества и эскорта до прыжков с парашютом и наркоторговли.

Разработчики отмечают, что игра была специально оптимизирована для смартфонов и планшетов. Сенсорное управление можно полностью настроить под себя, а при желании доступны полноценная поддержка геймпадов, клавиатуры и мыши.

В комплект мобильного релиза также войдут все DLC, ранее выпущенные для ремастера, включая Genkibowl VII, Gangstas in Space, The Trouble With Clones, а также более 30 дополнительных видов оружия, транспортных средств и костюмов.