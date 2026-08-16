Анонсирована Sally Face 2: продолжение культового квеста выйдет в раннем доступе на ПК

В честь 10-летия франшизы студия Portable Moose официально продолжение популярного психологического квеста под названием Sally Face 2. В сервисе Steam уже появилась страница проекта с дебютным тизером и первыми подробностями разработки. Сюжет сиквела станет прямым продолжением оригинальной истории и расскажет о группе друзей, которые пытаются найти смысл в разрушенном тьмой мире.

Игроков снова ожидает двухмерное приключение с видом сбоку и глубоким упором на повествование. Разработчик обещает сложные головоломки со встроенной системой подсказок, а визуальный стиль вновь вдохновлен мультсериалами из 90-х годов и личными кошмарами автора. Создатель проекта отдельно подчеркивает, что вся графика создается вручную человеком без применения искусственного интеллекта. Проект сохранит взрослый рейтинг из-за обилия насилия, крови и ненормативной лексики.

Главной особенностью релиза станет переход на модель раннего доступа в Steam. На старте игроки получат сразу 6 эпизод истории, продолжающий события финала оригинала, а последующие главы будут выходить постепенно в виде обновлений. Создатель игры Стив Гэбри объяснил такое решение опытом первой части, когда продажа отдельных дополнений, сезонных пропусков и поддержка разных сборок под различные операционные системы создавали путаницу для покупателей и лишние сложности при разработке.

Авторы рассчитывают продержать проект в раннем доступе менее 1 года до полноценного релиза всех запланированных глав. Стоимость игры на старте раннего доступа будет сниженной для первых покупателей, однако после выхода финальной версии ценник официально вырастет. При этом все последующие эпизоды войдут в состав единой покупки, поэтому докупать новые главы по отдельности не придется.

На данный момент на странице игры в Steam заявлена поддержка исключительно английского языка, а русский интерфейс и субтитры в списке поддерживаемых локализаций отсутствуют. Что касается технических характеристик, новинка отличается скромными системными требованиями и запросит процессор с поддержкой инструкций SSE2, всего 4 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ свободного места на накопителе, видеокарту с поддержкой DirectX 11 и операционную систему Windows 10.

Параллельно с анонсом второй части разработчики также расширили аудиторию оригинала. Первая часть Sally Face неожиданно добралась до мобильных платформ и уже доступна для покупки на смартфонах под управлением iOS и Android.