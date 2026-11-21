В рамках Horror Game Awards Fall 2026 студия Portable Moose представила новый геймплейный трейлер Sally Face 2 — продолжения культового приключенческого хоррора с необычным рисованным стилем. Сиквел продолжит историю оригинальной игры и вновь погрузит игроков в мир, наполненный пугающими тайнами и сверхъестественными событиями.

События Sally Face 2 развернутся после мрачного финала первой части. В центре повествования окажется группа друзей, пытающихся найти смысл своего существования в мире, который оказался разрушен тьмой. Героям предстоит столкнуться с последствиями прошлых событий и продолжить опасное путешествие.

Как и оригинальная игра, продолжение будет выполнено в формате двухмерного приключения с видом сбоку и управлением point-and-click. Игрокам предстоит исследовать окружение, взаимодействовать с персонажами и постепенно раскрывать подробности новой истории.

Свежий трейлер позволяет впервые оценить игровой процесс сиквела, его визуальный стиль и атмосферу. Судя по представленной концепции, разработчики намерены сохранить сочетание психологического хоррора, загадок и эмоционального повествования, благодаря которому оригинальная Sally Face получила признание поклонников жанра.

Sally Face 2 разрабатывается для PC и выйдет в Steam. Точная дата релиза пока не объявлена.