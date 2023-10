Salt and Sacrifice выйде в Steam и Nintendo Switch в начале ноября вместе с бесплатным обновлением ©

Salt and Sacrifice, продолжение платформера Salt and Sanctuary от Ska Studios и Devoured Studios, выходит в Steam для ПК с Windows и Nintendo Switch в среду, 7 ноября 2023 г. Бесплатное обновление The Traitor's Tomb также выйдет 7 ноября и будет доступно всем владельцам Salt and Sacrifice на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК в Steam и Epic Games Store.

Salt and Sacrifice впервые вышла для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК через Epic Games Store 10 мая 2022 года.

Некогда мирное королевство погрузилось в хаос из-за надвигающихся потоков магов - безжалостных воплощений стихийного хаоса. Отмеченные инквизиторы, обреченная сила осужденных, вновь мобилизуется, чтобы противостоять угрозе существования Магии. Погребенная тайна грозит гибелью древней империи.

В стране, населенной могущественными и извращенными магами, осужденные инквизиторы, отмеченные клеймом, выходят на охоту. В качестве меченого инквизитора вы отправитесь в путешествие по западным границам, преследуя, охотясь и уничтожая магов, бродящих по королевству.