Salt and Sacrifice вышла в Steam и Nintendo Switch с бесплатным обновлением контента

Salt and Sacrifice, продолжение платформера Salt and Sanctuary от Ska Studios и Devoured Studios, стала доступна на Nintendo Switch и Steam для ПК с Windows и MacOS (проверено на Steam Deck). «The Traitor’s Tomb», бесплатное обновление, добавляющее новую область и PvP-арену, также доступно владельцам Salt and Sacrifice на PlayStation 5|4, Nintendo Switch, Steam и Epic Games Store.

Испытайте острые ощущения от охоты в роли Меченого инквизитора, призванного победить испорченных магов, терроризирующих Алтарное Королевство своей проклятой стихийной магией. Выберите один из восьми стартовых классов, возьмите в руки оружие и отправляйтесь из Долины Помилования, чтобы очистить Королевство, выслеживая магов и побеждая их, чтобы обрести новую силу.

Сражайтесь в сложных зонах, населенных ужасающими существами, зловещими ловушками и платформенными препятствиями. Собирайте подсказки в окружающей среде, чтобы продвигаться в охоте на магов, прежде чем сразиться с грозными пиромантами, ядовитыми и отвратительными корпумансерами, способными подчинить стихии своим злым прихотям. Упокоите магов, уничтожьте их сердца и заберите их кости, чтобы создавать все более мощное оружие и доспехи, прежде чем продвигаться дальше в Королевство.

Призовите других инквизиторов для совместной охоты или PvP-вторжений с поддержкой кросс-игры для всех платформ. Используйте Совет сотрудничества Pardoner's Vale, чтобы устанавливать пароли для дружеских сеансов, вызывать случайных партнеров с помощью Золотой свечи и присоединяться к многочисленным фракциям для PvP и многопользовательских функций.

Ищите самые сокровенные тайны Королевства в совершенно новом обновлении «Traitor’s Tomb», которое теперь доступно бесплатно на всех платформах. Спуститесь в таинственное Сердце Алтарного Камня, новое обширное подземелье, скрывающее самые темные тайны Меченой Инквизиции. Встречайте новых NPC, сразитесь с множеством новых боссов и найдите новое оружие и доспехи. В «Могиле предателя» также представлен новый режим арены, позволяющий жаждущим сражений инквизиторам сразиться в PvP-матчах для 6 игроков со всеми игроками.