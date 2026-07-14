Анонсирована историческая стратегия Salt and Soil о выживании династии на американском фронтире

Разработчик DelosX анонсировал историческую стратегию с элементами роглайта под названием Salt and Soil. Игра предложит взять под управление династию колонистов на американском фронтире в период с 1609 по 1900 год.

Разработка Salt and Soil приурочена к 250-летию принятия Декларации независимости США. Вместо традиционного повествования о крупных исторических деятелях и масштабных сражениях, создатели проекта решили сфокусироваться на жизни обычной семьи. Династия начинает свой путь в небольшом поселении Джеймстаун и постепенно продвигается на запад континента, сталкиваясь с различными историческими переменами, экономическими кризисами и территориальными конфликтами.

Игровой процесс строится вокруг ежегодного планирования и распределения ограниченных ресурсов. Под управлением игрока находится усадьба, которую со временем можно развить до крупного продуктивного ранчо. Для успешного выживания необходимо контролировать запасы еды, дерева, металлов, денег и инструментов, а также следить за жильем и поголовьем скота. Каждый сделанный выбор влечет за собой долгосрочные последствия, которые могут отражаться на жизни последующих поколений.

Важной частью Salt and Soil является симуляция отношений внутри семьи. Персонажи обладают индивидуальными чертами характера, собственными амбициями, уровнем настроения и могут вступать в конфликты друг с другом. Члены семьи женятся, стареют, заводят детей и умирают, передавая свои долги, репутацию или накопленные навыки наследникам. Каждое прохождение формирует собственную семейную хронику, зависящую от принятых решений и случайных событий.

В конце каждого игрового года проводится семейный совет, на котором принимаются ключевые решения и подводятся итоги. Для создания нарративного текста этих советов разработчики используют генеративный искусственный интеллект, подключенный через сервис Cerebras. ИИ генерирует диалоги и описывает последствия выборов на основе текущего состояния кампании. Создаваемый нейросетью контент строго ограничен историческим сеттингом игры и проходит предварительную валидацию перед показом.

Помимо внутренних семейных дел, в игре необходимо взаимодействовать с внешним миром. На карте присутствуют коренные американские народы, соседние поселения, торговцы и лагеря разбойников. Отношения с ними можно выстраивать мирным путем через дипломатию и взаимовыгодный обмен, либо вступать в открытое противостояние.

Точная дата выхода Salt and Soil на данный момент не объявлена, однако страница проекта уже доступна в цифровом магазине Steam, где игру можно добавить в список желаемого. Проект получит текстовую локализацию на русский язык.