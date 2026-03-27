В Steam стартовал открытый плейтест кооперативного симулятора Salvation Denied

Инди-разработчик Firevolt объявил о запуске открытого плейтеста кооперативного симулятора строительства Salvation Denied. Тестирование уже доступно в Steam и продлится одну неделю. Полноценный релиз игры запланирован на осень 2026 года на ПК, а в 2027 году проект выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X.

В Salvation Denied игроки берут на себя роль команды маленьких строительных роботов, работающих по контракту на загадочного клиента. Действие разворачивается на враждебной планете, где необходимо возводить масштабные конструкции в экстремальных условиях.

Ключевая особенность игры — физическая модель. Каждый элемент имеет вес и влияет на устойчивость постройки, поэтому одна ошибка может привести к полному обрушению конструкции.

Проект рассчитан на кооператив до четырёх человек. Игрокам предстоит координировать действия, передавать материалы, укреплять конструкции и в последний момент спасать здания от разрушения. При этом голосовой чат работает по принципу близости, усиливая эффект хаоса и командного взаимодействия.

Для работы доступны необычные инструменты, включая гравитационные пушки, строительную пену и реактивные ранцы. Также игроки смогут управлять тяжелой техникой — от машин, перемещающих крупные блоки, до устройств, перерабатывающих ресурсы. Дополнительную сложность создают случайные катастрофы, такие как метеоритные дожди и кислотные ливни, которые требуют быстрой реакции и импровизации.

Разработчики отмечают, что основной акцент сделан на сочетании творчества и непредсказуемой физики, где самые запоминающиеся моменты происходят на грани полного разрушения.