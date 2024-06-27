Ремастер Sam & Max: The Devil's Playhouse получил дату выхода

14 августа 2024 года на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC (через Steam) состоится релиза ремастера Sam & Max: The Devil's Playhouse. Разработчик Skunkape Games объявил, что цена игры составит $19,99.

Сэм и Макс, неугомонные агенты Внештатной полиции, снова в деле! На этот раз им предстоит столкнуться с древней и зловещей силой, а ключом к разгадке станет таинственная игрушка, позволяющая Максу видеть будущее.

Однако этот дар не только помогает в расследовании, но и выходит из-под контроля, создавая новые проблемы. Сэму и Максу придется не только разгадать коварные планы злодеев, но и справиться с сверхъестественными способностями своего пушистого напарника.

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