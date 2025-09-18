В Epic Games Store стартовала раздача Samorost 2 и Project Winter

В Epic Games Store стартовала новая раздача игр. Как и всегда, они доступны ровно одну неделю. 25 сентября их заменит новое бесплатное предложение, но если воспользоваться им до этого, игры для ПК можно будет получить бесплатно навсегда.

Одна из двух новых игр для ПК в раздаче — Project Winter, выпущенная в 2019 году компанией Other Ocean Interactive. Другая бесплатная игра в Epic Games Store — Samorost 2 2005 года от Amanita Design.

Samorost 2 — это игра в жанре point-and-click, сочетающая в себе элементы головоломки и сиквел Samorost 2003 года, хотя для того, чтобы насладиться второй, вам не обязательно играть в первую часть. Samorost 2 вышла на мобильных устройствах в 2020 году, но так и не вышла на консолях, оставаясь эксклюзивом для ПК. В получившем признание критиков сюрреалистичном продолжении вы играете за космического гнома, собаку которого похитили проказливые инопланетяне. Ваша задача — вернуть собаку.

Project Winter — это игра на выживание, сочетающая в себе социальный обман и командную работу. Вы оказываетесь в зимней глуши, где вас могут убить, если вы не соберёте ресурсы, не почините объекты и не найдёте путь к отступлению. Проблема в том, что среди семи других игроков, с которыми вы играете, есть предатели, пытающиеся вам помешать.