Автор Kingdom Come поддержал провальный релиз Samson и заявил, что подобная судьба могла ждать и его игру

Создатель Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра прокомментировал неудачный старт криминального экшена Samson от студии Liquid Swords, выразив сочувствие разработчикам.
Игра, над которой работал один из авторов серии Just Cause, столкнулась с серьёзными проблемами на релизе — слабое продвижение, технические недочёты и смешанные отзывы игроков. По словам Вавры, подобная ситуация в индустрии далеко не редкость.
Разработчик отметил, что история Samson — это классический пример сложностей, с которыми сталкиваются независимые команды: отсутствие издателя, сокращения, урезание изначальных амбиций и вынужденный ранний релиз без должной рекламной поддержки. Он подчеркнул, что похожий сценарий вполне мог произойти и с первой частью Kingdom Come, если бы обстоятельства сложились иначе.
Вавра также добавил, что индустрия становится всё более непредсказуемой, и подобные истории могут повторяться чаще. Несмотря на критику, он отметил, что у Samson есть сильные стороны, включая визуальный стиль, и посоветовал игрокам всё же обратить на проект внимание.
Вавра если петушиться не закончит, то следующие его игру точно провал ждёт.
А? В игру про уличные драки не добавили нормальной боёвки, что значит непредсказуемость? Даже в мэд максе файтиться в 40 раз интереснее, а игре уже 140 лет
Игра изначально пестрила сказками перед выходом. Так расхваливали свой выкидыш который не то что по современным меркам ничего из себя не представляет так и по меркам старых игр. Не надо было раздувать из мухи слона. Даниэль Вавра я бы тебе посоветовал побольше молчать, ты что возомнил себя гуру игростроя. Игроки не дойные коровы. Коровы обратили внимание на этот мусор - не довольны что любителей г... мало? Такие игры нужно игнорировать.
Что это значит - "обратить внимание"? То есть он советует отстегнуть бабулесов разрабам за эту провальную хрень?