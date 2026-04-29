Автор Kingdom Come поддержал провальный релиз Samson и заявил, что подобная судьба могла ждать и его игру

Создатель Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра прокомментировал неудачный старт криминального экшена Samson от студии Liquid Swords, выразив сочувствие разработчикам.

Игра, над которой работал один из авторов серии Just Cause, столкнулась с серьёзными проблемами на релизе — слабое продвижение, технические недочёты и смешанные отзывы игроков. По словам Вавры, подобная ситуация в индустрии далеко не редкость.

Разработчик отметил, что история Samson — это классический пример сложностей, с которыми сталкиваются независимые команды: отсутствие издателя, сокращения, урезание изначальных амбиций и вынужденный ранний релиз без должной рекламной поддержки. Он подчеркнул, что похожий сценарий вполне мог произойти и с первой частью Kingdom Come, если бы обстоятельства сложились иначе.

Вавра также добавил, что индустрия становится всё более непредсказуемой, и подобные истории могут повторяться чаще. Несмотря на критику, он отметил, что у Samson есть сильные стороны, включая визуальный стиль, и посоветовал игрокам всё же обратить на проект внимание.