Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
7.6 77 оценок

Авторы экшена Samson раскрыли системные требования для ПК

IKarasik IKarasik

Студия Liquid Swords опубликовала официальные системные требования для своего нового проекта Samson. Игра была анонсирована в декабре, а теперь разработчики рассказали, какое оборудование потребуется пользователям ПК.

По словам команды, проект не предъявляет слишком высоких требований к железу и должен без проблем запускаться на большинстве игровых компьютеров среднего уровня, выпущенных за последние несколько лет. Полный список конфигураций уже появился на странице игры в Steam.

Минимальные требования включают процессор Intel Core i5-10505 или AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня Nvidia GeForce GTX 1070 либо AMD Radeon RX 5600. Также игре потребуется 15 ГБ свободного места на SSD и поддержка DirectX 12.

В рекомендуемой конфигурации указаны процессоры Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600, а также видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT. Объём оперативной памяти при этом остаётся тем же — 16 ГБ.

При этом разработчики пока не уточнили, на какое разрешение и частоту кадров рассчитаны эти требования.

В обсуждении под публикацией студия также сообщила, что стоимость Samson составит около 25 долларов. При формировании цены разработчики планируют придерживаться рекомендаций Steam по региональной стоимости.

Liquid Swords была основана Кристофером Сундбергом — одним из авторов серии Just Cause, поэтому к новому проекту команды с самого начала приковано повышенное внимание игроков.

jax baron

ну норм треб для 2026 г - а не 3080 ти в минималках или рекам

4
Tommy451

Ну для UE5 щадящие требования, теперь есть шансы на стабильный рендеринг и высокую производительность если авторы конечно отказались от Nanite и Lumen, а для трассировки используют RTGI

1
Kuzmins

с одной стороны дефицит ОЗУ это горе, но с другой стороны мой 5-ти летний пк на 3060ти и 9 9900к снова стал актуален и все новинки по типо этой игры, или нового резика у меня летают. И всякие 4070-5070 не нужны

1
Константин335

Ну в общем стандартные системки

1
76benziNNa

Я правильно понял что в игре есть подобие открытого мира и требует 15гб свободного места на диске?))