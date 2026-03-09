Авторы экшена Samson раскрыли системные требования для ПК

Студия Liquid Swords опубликовала официальные системные требования для своего нового проекта Samson. Игра была анонсирована в декабре, а теперь разработчики рассказали, какое оборудование потребуется пользователям ПК.

По словам команды, проект не предъявляет слишком высоких требований к железу и должен без проблем запускаться на большинстве игровых компьютеров среднего уровня, выпущенных за последние несколько лет. Полный список конфигураций уже появился на странице игры в Steam.

Минимальные требования включают процессор Intel Core i5-10505 или AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня Nvidia GeForce GTX 1070 либо AMD Radeon RX 5600. Также игре потребуется 15 ГБ свободного места на SSD и поддержка DirectX 12.

В рекомендуемой конфигурации указаны процессоры Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600, а также видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT. Объём оперативной памяти при этом остаётся тем же — 16 ГБ.

При этом разработчики пока не уточнили, на какое разрешение и частоту кадров рассчитаны эти требования.

В обсуждении под публикацией студия также сообщила, что стоимость Samson составит около 25 долларов. При формировании цены разработчики планируют придерживаться рекомендаций Steam по региональной стоимости.

Liquid Swords была основана Кристофером Сундбергом — одним из авторов серии Just Cause, поэтому к новому проекту команды с самого начала приковано повышенное внимание игроков.