Авторы экшена Samson раскрыли системные требования для ПК

Студия Liquid Swords опубликовала официальные системные требования для своего нового проекта Samson. Игра была анонсирована в декабре, а теперь разработчики рассказали, какое оборудование потребуется пользователям ПК.
По словам команды, проект не предъявляет слишком высоких требований к железу и должен без проблем запускаться на большинстве игровых компьютеров среднего уровня, выпущенных за последние несколько лет. Полный список конфигураций уже появился на странице игры в Steam.
Минимальные требования включают процессор Intel Core i5-10505 или AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня Nvidia GeForce GTX 1070 либо AMD Radeon RX 5600. Также игре потребуется 15 ГБ свободного места на SSD и поддержка DirectX 12.
В рекомендуемой конфигурации указаны процессоры Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600, а также видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT. Объём оперативной памяти при этом остаётся тем же — 16 ГБ.
При этом разработчики пока не уточнили, на какое разрешение и частоту кадров рассчитаны эти требования.
В обсуждении под публикацией студия также сообщила, что стоимость Samson составит около 25 долларов. При формировании цены разработчики планируют придерживаться рекомендаций Steam по региональной стоимости.
Liquid Swords была основана Кристофером Сундбергом — одним из авторов серии Just Cause, поэтому к новому проекту команды с самого начала приковано повышенное внимание игроков.
ну норм треб для 2026 г - а не 3080 ти в минималках или рекам
Ну для UE5 щадящие требования, теперь есть шансы на стабильный рендеринг и высокую производительность если авторы конечно отказались от Nanite и Lumen, а для трассировки используют RTGI
с одной стороны дефицит ОЗУ это горе, но с другой стороны мой 5-ти летний пк на 3060ти и 9 9900к снова стал актуален и все новинки по типо этой игры, или нового резика у меня летают. И всякие 4070-5070 не нужны
Ну в общем стандартные системки
Я правильно понял что в игре есть подобие открытого мира и требует 15гб свободного места на диске?))